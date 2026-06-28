Eva Barrios repite cuarto puesto en el Europeo de Maratón

Eva Barrios volvió a quedarse a las puertas del podio este domingo en el Europeo de Maratón de piragüismo con sede en Pitesti (Rumanía) al finalizar en cuarta posición la prueba de K-2 que remó junto a Irati Osa, regata de la última jornada del campeonato que se convirtió en un duelo hispano-húngaro.

La zamorana del Durius Kayak venía de pelear hasta el final por el podio en el K-1 femenino de distancia corta, habiendo demostrado un gran estado de forma. Por ello, junto a su habitual compañera Irati Osa, era de esperar que volviera a luchar por las medallas en el K-2 femenino.

Así fue, la embarcación de la zamorana no decepcionó y plantó batalla al resto de favoritas en una regata que se convirtió en un hermoso duelo entre las palistas españolas y las húngaras.

Una lucha a dos bandas

Barrios y Osa se situaron pronto en cabeza de carrera y con ellas sus compatriotas Miriam Vega y Alba Esteban. Una doble baza nacional a la que amenazaban las siempre potentes parejas húngaras: Sinko-Csepe y Reisz-Tokai.

Las cuatro embarcaciones midieron fuerzas en una lucha sin cuartel que acabó con Vega y Esteban peleando por el oro con Sinko y Csepe; mientras, por detrás, Barrios y Osa buscaban el tercer puesto frente a Reisz y Tokai. Un desenlace que fue propicio para la dupla española que peleaba por la victoria, pero no para la zamorana y su compañera en busca del podio.

Cara y cruz

Al final, Vega y Esteban se hicieron con el oro con un tiempo de 1:41.15, ganando por casi ocho segundos a sus perseguidoras; mientras que, un minuto después, Reisz y Tokai se distanciaban definitivamente de Osa y Barrios para, con más de dos minutos de ventaja, hacerse con el bronce y situar la embarcación de la zamorana en cuarta posición con una marca de 1:44.20.

Cierre con buen sabor de boca

Con este resultado, termina el Europeo de Maratón para los palistas zamoranos. Una cita en la que Eva Barrios lideró la expedición con dos meritorios cuartos puestos y en el que tanto Antúnez como Giralda consiguieron "colarse" en el Top-10 continental de sus especialidades.