Judo
Elena Bahamonde, subcampeona en la Súper Copa de España de Cataluña disputada en Tortosa
La zamorana suma puntos que la sitúan camino del Campeonato de España
C. J. T.
Elena Bahamonde se proclamó subcampeona de la Súper Copa de España de Cataluña celebrada en Tortosa y puntuable para el próximo curso (2026-2027) en una gran exhibición sobre el tatami de la judoca zamorana, única representante de Castilla y León en esta cita.
La deportista, que tomó parte de la competición en la categoría junior –48 kilos, firmó una actuación sobresaliente pese a tener que enfrentarse a varios de los mejores talentos del judo nacional. Adversarios que poblaban un cuadro al que accedió superando el pesaje sin problemas y como cabeza de serie, lo que le permitió librarse de disputar la primera ronda.
Un recorrido impecable hasta la final
A partir de ahí, el recorrido de Bahamonde recorrido fue impecable. Encadenó victorias por ippon en cada uno de sus enfrentamientos previos a la final, mostrando un judo sólido, eficaz y maduro. En semifinales tuvo que emplearse a fondo: su rival estuvo cerca de sorprenderla en el suelo, pero la zamorana supo resistir, imponer su ritmo y cerrar el combate con una acción definitiva que la llevó al último asalto.
El combate decisivo, al Golden Score
La final fue un duelo de máxima exigencia. Tras un combate igualado que llegó con empate al tiempo reglamentario, todo se decidió en el golden score, donde cualquier detalle marca la diferencia. Bahamonde buscó la iniciativa, pero una acción bien contrarrestada por su oponente terminó en yuko, otorgando la victoria a la rival y dejando a la zamorana con una meritoria plata.
Entre las mejores de España
El resultado tiene un impacto directo en su progresión: con los puntos sumados en Tortosa, Bahamonde se sitúa entre las seis primeras del ranking nacional, lo que le garantiza, de momento, la clasificación directa para la fase final del Campeonato de España, objetivo prioritario para ella y el Club Judo Morales, que pone el punto y final a la temporada con este excelente resultado.
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