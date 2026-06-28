Doble subcampeonato mundial para el Vino de Toro

El Vino de Toro Caja Rural ha firmado una actuación memorable en el Campeonato del Mundo Máster Off Road, disputado en la localidad checa de Janske Lazne, donde el club zamorano ha sumado dos medallas de plata que lo sitúan entre los grandes protagonistas de la cita internacional.

La primera llegó de la mano de Verónica Sánchez, que volvió a demostrar por qué es una de las fondistas más sólidas del panorama máster. Apenas 24 horas después de disputar otra prueba exigente, la zamorana completó un ejercicio de fortaleza y regularidad para proclamarse subcampeona del mundo, cruzando la meta en 2h 09:56. Solo la serbia Krasic Luján pudo superarla (2h 07:56), mientras que Sánchez aventajó en casi cuatro minutos a la suiza Atenea Descalza, tercera clasificada. Su rendimiento tuvo doble recompensa: también subió al podio como subcampeona del mundo por equipos con la selección española.

El segundo gran éxito del club llegó en la categoría M50, donde Santiago Mezquita firmó una carrera de enorme coraje. El zamorano, que este año compite con los colores del Vino de Toro Caja Rural, mantuvo una intensa pugna con el rumano Laza Florín por la segunda plaza. Mezquita detuvo el crono en 1h 55:41, asegurando la plata, mientras que su rival llegó 29 segundos después (1h 56:10). El título mundial fue para el francés Iván Burgués, vencedor con 1h 53:54.

Las dos medallas confirman el excelente momento del club toresano, que vuelve a situar el nombre de Zamora y Toro en el escaparate internacional del atletismo máster. Un fin de semana para recordar, marcado por el esfuerzo, la constancia y la capacidad competitiva de dos atletas que han llevado al Vino de Toro Caja Rural hasta lo más alto del mundo.