Atletismo
Los atletas, listos para una nueva edición del Cross del Ajo, plato fuerte de las fiestas de San Pedro de Zamora
La tradicional carrera popular será mañana lunes, con salida y meta en la Plaza Mayor de Zamora capital
Un año más, y ya van 42, las calles de la capital del Duero acogerán una de las carreras más tradicionales y con más solera del calendario provincial. Con salida y meta en la Plaza Mayor, todo está listo para que mañana lunes 29 de junio, festividad de San Pedro, se celebre el Cross del Ajo, una prueba popular que siempre cuenta con el respaldo de un buen número de corredores, tanto de Zamora como de provincias cercanas y también de Portugal que siempre tiene buena representación.
Organizado por el Club Atletismo Zamora, con el patrocinio de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, se ha previsto un recorrido urbano de unos seis kilómetos y medio similar al de años anteriores.
Circuito urbano
Los participantes tomarán la salida a las once de la mañana desde la Plaza y desde ahí atravesarán por Ramos Carrión, Alfonso XIII, Santa Lucía, Zapatería, Caldereros, San Juan de las Monjas, Puerta Nueva, Arapiles, Cristo Rey, Santiago Alba, Príncipe de Asturias, Alfonso IX, San Torcuato, Ronda de la Feria, Tras Castillo, avenida de Vigo, subida a Balborraz, que volverá a ser un rompepiernas, hasta la Plaza Mayor, donde estará ubicada la meta. Todo concluirá con la enrega de premios y el deseo de que los impulsores sigan asumiendo la organización del Cross.
- Una nueva marca desembarca en Zamora y busca responsable de tienda: sueldo de 23.000 euros al año
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los trenes de mercancías pasarán por Zamora en lugar de hacerlo por León
- El fenómeno París de Noia arrasa en Zamora: llenazo absoluto de la orquesta gallega en la avenida de la Feria
- Adiós a la baliza v16: 'Reflexión', la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
- Los bocadillos XXL de Zamora que triunfan en el barrio y en las redes: 'Tenemos que ir
- Localizado en buen estado y a seis kilómetros de su casa el vecino de Coreses desaparecido: ¿dónde estaba?