Los atletas, listos para una nueva edición del Cross del Ajo, plato fuerte de las fiestas de San Pedro de Zamora

Un año más, y ya van 42, las calles de la capital del Duero acogerán una de las carreras más tradicionales y con más solera del calendario provincial. Con salida y meta en la Plaza Mayor, todo está listo para que mañana lunes 29 de junio, festividad de San Pedro, se celebre el Cross del Ajo, una prueba popular que siempre cuenta con el respaldo de un buen número de corredores, tanto de Zamora como de provincias cercanas y también de Portugal que siempre tiene buena representación.

Organizado por el Club Atletismo Zamora, con el patrocinio de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, se ha previsto un recorrido urbano de unos seis kilómetos y medio similar al de años anteriores.

Cartel del Cross del Ajo / Cedida

Circuito urbano

Los participantes tomarán la salida a las once de la mañana desde la Plaza y desde ahí atravesarán por Ramos Carrión, Alfonso XIII, Santa Lucía, Zapatería, Caldereros, San Juan de las Monjas, Puerta Nueva, Arapiles, Cristo Rey, Santiago Alba, Príncipe de Asturias, Alfonso IX, San Torcuato, Ronda de la Feria, Tras Castillo, avenida de Vigo, subida a Balborraz, que volverá a ser un rompepiernas, hasta la Plaza Mayor, donde estará ubicada la meta. Todo concluirá con la enrega de premios y el deseo de que los impulsores sigan asumiendo la organización del Cross.