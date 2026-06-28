Ainnare García se hace con el título nacional cadete el Campeonato de España de Ríos disputado en Fraga

Ainnare García, palista del SanGregorio Ciudad de Zamora, se proclamó "reina de los ríos" nacionales este domingo en la localidad oscense de Fraga al coronarse como vencedora de la categoría cadete K-1 del Campeonato de España de Ríos, prueba incluida dentro de la Liga Ríos y Maratón 2026.

Un duro reto lejos de casa

García, cuyos años de formación están siendo un cúmulo de éxitos, volvió a demostrar todo su poderío sobre la piragua a más de 600 kilómetros de su casa. Esta vez, en una dura prueba en aguas aragonesas en la que no le faltaban rivales de nivel que pudieran complicarle la victoria.

Exhibición de García para hacerse con el triunfo

Sin embargo, la cadete del SanGregorio Ciudad de Zamora, sigue sin tocar techo. Ante el nivel de sus adversarias, volvió a crecerse y a situarse rápidamente en carrera como la gran favorita al título nacional en el K-1 femenino de su categoría. Un entorchado que se adjudicó con gran suficiencia, convirtiendo el esfuerzo de cada palada en segundos de diferencia que afianzaron su triunfo.

Ainnare García posa con su medalla de oro en Fraga. / Cedida

Ainnare García cruzó la meta sita en Mequinenza completamente en solitario. Nadie pudo igualar la velocidad de la zamorana a lo largo del recorrido de doce kilómetros que partía desde Torrente de Cinca, siendo la palista del San Gregorio Ciudad de Zamora la única en firmar un tiempo inferior a la hora (57.11). Una exhibición que se reflejó en la diferencia entre García y sus perseguidoras: Suzanne Castro (a más de cinco minutos) y Uxue Exenarro (a más de seis minutos y medio).

Más logros del SanGregorio Ciudad de Zamora

La exhibición de la joven perla del piragüismo zamorano fue la nota más destacada de este Campeonato de España de Ríos, en el que la expedición del SanGregorio Ciudad de Zamora se llevó, además de un oro, el meritorio cuarto puesto de Luis Fernando Roales Romero y el décimo lugar de Iker Coca Aguado en la categoría K-1 juvenil masculina.