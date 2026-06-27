Viñales: "Antes de irme a casa sin moto, quiero demostrar que soy un piloto ganador"

Si hay alguien que se merece toda la suerte del mundo en el ‘paddock’ de MotoGP, ése es Maverick Viñales (Roses, Girona, 12 de enero de 1995). Y, ahora, la suerte debería consistir en paciencia por parte de KTM, la fábrica austriaca con la que tiene contrato hasta finales de esta temporada, que debería ser, tal vez, más paciente y sensible de lo que está siendo para esperarse unos meses y saber si, realmente, su piloto es capaz de recuperarse del todo de su seria lesión en el hombro izquierdo. Sí, ‘Top Gun’ también está viviendo el mismo viacrucis que Marc Márquez, Jorge Martín y tantos otros pilotos.

La sensación que ha ofrecido hoy Viñales, en sus declaraciones tras la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de los Países Bajos, es que, a final de temporada, no continuará en KTM, ni en su equipo ‘satélite’ de Tech3. Y puede, sí, que ni siquiera en el Mundial, ni corriendo y no se plantea, no, como tantos otros pilotos que han abandonado MotoGP, refugiarse en el campeonato paralelo de Superbikes, las poderosas motos derivadas de serie. No, ‘MVK’ se irá a casa a disfrutar de su familia y dinero ahorrado. No lo dijo, no, pero se le entendió todo, todo.

El catalán Maverick Viñales, de 31 años, uno de los mejores pilotos españoles de las últimas décadas, ganador de un Mundial de Moto3 y vencedor en todas las categorías en las que ha competido, teme quedarse sin moto en 2027 y ha decidido que, si es así, se retirada y disfrutará de la familia.

Y es una verdadera pena que ni KTM, ni el equipo Tech3, ni siquiera el Mundial esperen a un recuperado Maverick Viñales, ganador en todas las categorías en las que ha competido desde que debutó en Catar-2011: 10 victorias en la categoría reina, 4 triunfos en Moto2, 8 victorias en Moto3 y 4 más en 125cc. Y, además, un título mundial, el de Moto3, en 2013. Resulta bastante difícil encontrar un palmarés así, incluso en MotoGP, sí.

Pero a Viñales, repito, como a todos los que han sufrido esa delicada operación, que se han tenido que operar más de una vez y han debido soportar una larga rehabilitación, se le acaba el tiempo, en un momento de transformación absoluta de la máxima categoría, en un cambio de reglamento técnico (llegan las motos de 850cc y los neumáticos Pirelli) y, además, hay un montón de jóvenes empujando desde la cima de las otras categorías.

Maverick Viñales y Brad Binder, campañero de KTM, conversan con Cal Crutchlow, que no aparece en la foto. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Mi mente sigue centrada en recuperar lo mejor posible y lo antes posible”, ha comentado Viñales. “La intención es llegar a estar delante cuanto antes, para volver a sentir las mismas sensaciones que cuando peleaba por el podio. Hay que continuar insistiendo. Debo hacer un pacto con mi cuerpo y, aunque sienta dolor, que lo siento, seguir empujando. No hay otra. Si me tengo que recuperar, que quiero, he de seguir peleando, no tanto sobre la moto como en el gimnasio. Antes de irme a casa sin moto, quiero demostrar que soy un piloto ganador, que sigo siendo un piloto ganador. No es fácil, lo sé, pero voy a pelearlo".

"Sé que será muy difícil, pero intentaré recuperarme lo mejor posible y lo antes posible, para poder disfrutar de mi pasión, de mi profesión y, si he de irme a casa, irme satisfecho conmigo mismo". Maverick Viñales — piloto del equipo Tech3 de KTM

Cuando le preguntas si teme que KTM o Tech3 no le esperen, si intuyen lo peor, el piloto catalán es tremendamente sincero. “¿Qué pensarías tú si no te dejan probar la 850cc, la moto del año que viene? Es fácil de intuir ¿no? No intuyó nada, no. Pero yo, si me tengo que ir a casa, me quiero ir recuperando mi físico, rodando rápido y estando delante, es así como me gustaría dejar este deporte. Eso es lo que tengo en la cabeza”.

Viñales ha reconocido que, en estos momentos, no tiene posibilidades de seguir pilotando el próximo año y no tiene ofertas para poder alargar su estancia en MotoGP. “No tengo nada. En estos momentos está claro que me tendré que ir a casa, pero, al final, quiero disfrutar de estas carreras y la única manera es recuperar mi físico. Ahora, no disfruto”.

Cuando le recordamos que, no hace mucho tiempo, Raúl Fernández (Aprilia), ganador hoy en la carrera al ‘sprint’ con una determinación y maestría absoluta, estaba en la calle, en casa, sin equipo y, ahora, gana, Viñales recordó que “España tiene un montón de pilotos buenos, que pueden estar delante. Es evidente que los pilotos que van rápidos son los que tienen que permanecer en el Mundial. Si estas delante, no tiene sentido que te quedes sin moto”.