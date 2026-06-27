Atletismo
Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, campeona del Mundo F50
La fondista fue novena en la general
P. F.
La fondista del Vino Toro Caja Rural Verónica Sánchez Romero vuelve a escribir su nombre en lo más alto logrando u nuevo hito. En esta ocasión se ha proclamado campeona del Mundo F 50 de subida vertical, subiendo a lo más alto del podio y colgándose una nueva medalla de oro.
Verónica Sánchez realizó una carrera impecable, en la que lograba entrar en novena posición en la clasificación general, finalizando la subida vertical en 53.51, aventajando en casi 4 m. a la segunda clasificada, la eslovaca Iveta Furokova con 57.31, siendo tercera la alemana Saretzki Tanja Elvira, con 58.01.
Tremenda carrera de la salmantina (afincada en Zamora) que no daría opciones a sus rivales, controlando la carrera en todo momento. Ahora afrontará su segunda participación en este Campeonado del Mundo Máster que se está celebrando en la República Checa.
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