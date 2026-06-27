Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campaña de abonados del Zamora CFRescate de un toro en Sanabria, ZamoraAccidente en Santa Cristina de la Polvorosa, ZamoraDirecto | Terremoto en Venezuela
instagramlinkedin

Atletismo

Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, campeona del Mundo F50

La fondista fue novena en la general

Verónica Sánchez, en el podio

Verónica Sánchez, en el podio / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. F.

La fondista del Vino Toro Caja Rural Verónica Sánchez Romero vuelve a escribir su nombre en lo más alto logrando u nuevo hito. En esta ocasión se ha proclamado campeona del Mundo F 50 de subida vertical, subiendo a lo más alto del podio y colgándose una nueva medalla de oro. 

Verónica Sánchez realizó una carrera impecable, en la que lograba entrar en novena posición en la clasificación general, finalizando la subida vertical en 53.51, aventajando en casi 4 m. a la segunda clasificada, la eslovaca Iveta Furokova con 57.31, siendo tercera la alemana Saretzki Tanja Elvira, con 58.01.

Noticias relacionadas y más

Tremenda carrera de la salmantina (afincada en Zamora) que no daría opciones a sus rivales, controlando la carrera en todo momento. Ahora afrontará su segunda participación en este Campeonado del Mundo Máster que se está celebrando en la República Checa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents