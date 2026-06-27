El Trofeo "Ciudad de Zamora" pone su punto y final

La Ciudad Deportiva será hoy escenario de la última jornada del 55º capítulo del Trofeo "Ciudad de Zamora" de tenis, colofón a tres días cargados de partidos entre raquetas locales y de diversos tenistas de otras provincias que llega su desenlace con la disputa de las finales de sus diferentes cuadros.

La lucha por el título en los siete cuadrantes en los que se ha desarrollado el evento tendrá su inicio no antes de las 16.00 horas con al disputa de siete encuentros decisivos entre los que destacan las finales de los cuadros absolutos.

Finales absolutas

La final femenina se definió ayer en el segundo turno con la derrota de la zamorana Henar Cañizares ante Verónica Haraha por 6-1 y 6-2; y el triunfo de Lucía Mayo ante Ruth de Vega (6-1 y 6-2). Mientras que, el choque decisivo del cuadro absoluto masculino encontró como finalista a Santiago de la Fuente, que superó a Rubén Martínez por 6-2 y 6-4 para alcanzar un último duelo al que también opositaba el zamorano Sergio Serrano.

Resultados destacados de semifinales

En el resto de cuadros, las semifinales arrojaron otros resultados de interés como el triunfo de Neizan Morat sobre Izan de la Iglesia por 6-2 y 6-1 en el cuadro júnior o las victorias del alevín Mateo Hernández (6-2 y 7-6) y el infantil Ángel Buitrago (6-3 y 6-4).