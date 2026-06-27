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Nuevo fichaje del CD Villaralbo: Cristian Tomás Lupido "Tomi" ya es azulón

El atacante italo-brasileño llega procedente del Cristo Atlético, rival de los villaralbinos el pasado curso

Anuncio del fichaje de Tomi por el CD Villaralbo.

Anuncio del fichaje de Tomi por el CD Villaralbo. / Cedida

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J. B.

El CD Villaralbo sigue dando pasos adelante en la construcción de su plantilla de cara a la temporada 2026/27 y este sábado ha anunciado la incorporación de Cristian Tomás Lupido "Tomi", extremo zurdo italo-brasileño que se une a la disciplina azulona para formar parte del primer equipo.

Tomi llega a Villaralbo tras su paso por el CD Cristo Atlético, rival del conjunto azulón en Tercera RFEF; conjunto por el que fichó tras competir en Segunda RFEF con el UD Salamanca. Como buen jugador de origen carioca, se trata de un jugador con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, velocidad, desborde y llegada. Un perfil que combina con "su polivalencia en las posiciones de ataque y su compromiso en el trabajo colectivo", cualidades que también destaca su nueva entidad.

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Tomi refuerza así el bloque que dirigirá Pablo Cortés, un grupo de jugadores ya bastante definido, pero que todavía tiene piezas por incorporar.

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