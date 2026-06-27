NATACIÓN
La neerlandesa Steenbergen establece un nuevo récord del mundo de los 100 libre
La neerlandesa se proclamó campeona del 'Trofeo Settecolli'
EFE
La neerlandesa Marrit Steenbergen estableció un nuevo récord del mundo de los 100 metros libre tras imponerse este sábado en la final del 'Trofeo Settecolli' de Roma con un crono de 51.68 segundos.
Steenbergen, vigente campeona del mundo, rebajó en 3 centésimas la anterior plusmarca universal, que estaba en posesión de la sueca Sarah Sjöström con tiempo de 51.71 segundos desde los Mundiales de Budapest de 2017.
Un nuevo récord del mundo que se sustentó en el espectacular segundo largo firmado por la neerlandesa, que completó los segundos cincuenta metros en un tiempo de 26.70 segundos.
Este registro permitió a Marrit Steenbergen, de 26 años, no sólo superar a la hongkonesa Siobhan Haughey, que era primera en el ecuador de la prueba, sino arrebatar también la plusmarca universal a la sueca Sjöström.
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