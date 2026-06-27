Marcos Antúnez acaba séptimo en el Campeonato de Europa de Maratón de piragüismo en C-1 Sub-23

Séptimo de Europa. El zamorano Marcos Antúnez, integrante del Amigos del Remo, tuvo una buena actuación en el Campeonato continental de Maratón que se celebra hasta el domingo en Rumanía, donde tomó la salida en la regata C-1 Sub-23 tras lograr la clasificación en el Nacional celebrado en la capital del Duero.

El canoista firmó una buena salida ante rivales de primer nivel de todo el Viejo Continente, en la que estuvo enganchado al grupo de cabeza, aguantando en un primer momento los constantes cambios de ritmo de los principales candidatos a medalla. Sin embargo, el desgaste físico pasó factura y Antúnez terminó por perder posiciones a la llegada al tercer porteo.

A pesar de todo, el zamorano no se dio por vencido y, a pesar de no haber dosificado bien sus fuerzas, siguió peleando hasta rubricar un tiempo de 01:36:42.

El ganador fue el húngaro Mihaly Pluzsik, con un crono de 1:33:22, que pudo llegar a meta en solitario. La medalla de plata fue para el portugués Leonardo Barbosa, mientras que el podio lo completó Eryk Wilga. La temporada no ha finalizado para Antúnez que tratará de obtener plaza para la cita mundialista. En agosto se decidirán dos plazas en un selectivo que podría celebrarse en Zamora, a falta de la confirmación de la Federación Española.

Giralda y Barrios, a escena el fin de semana

La representación zamorana no acaba y durante el fin de semana les toca el turno a las embarcaciones dobles. Marina Giralda, del Durius Kayak, luchará por todo con Carmen Sánchez en Júnior K-2, mientras que en Absoluto Eva Barrios, del mismo club, remará con Irati Osa.