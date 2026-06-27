Fortaleza defensiva para el Zamora CF con la llegada de Isaiah Navarro

No cesan los movimientos en el Zamora CF que incorpora a su plantilla a Isaiah Navarro, pivote defensivo que llega procedente del CF Talavera de la Reina con el reto de reforzar el centro del campo rojiblanco en esta próxima temporada 26-27 donde el reto será el ascenso a Segunda División.

Isaiah es, en palabras del club, un mediocentro de perfil defensivo que destaca por su capacidad para recuperar balones, su inteligencia táctica y su equilibrio en la medular. Un futbolista, añadieron, con gran despliegue físico y criterio en la distribución, capaz de aportar solidez y consistencia al equipo tanto en fase defensiva como en la salida de balón.

Trayectoria

El nuevo jugador del Zamora CF disputó la pasada temporada con el CF Talavera de la Reina, donde fue una pieza importante en el centro del campo del conjunto talaverano, contribuyendo al ascenso del equipo a Primera Federación en el anterior curso. Su regularidad y rendimiento le permitieron acumular un elevado número de minutos en una campaña de máximo nivel competitivo.

Formado en la cantera del Levante UD, Isaiah continuó su crecimiento en el Atlético Levante antes de dar el salto al fútbol sénior. Posteriormente defendió la camiseta del CD El Ejido, Real Zaragoza y Badalona Futur, acumulando experiencia tanto en Segunda Federación como en Primera Federación y consolidándose como un centrocampista de gran proyección con más de 130 partidos jugados y casi 9.000 minutos disputados.

Con su incorporación, el Zamora CF suma juventud, trabajo y equilibrio para apuntalar la medular de cara a una temporada ilusionante en Primera Federación.