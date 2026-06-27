Fermín Sobrón se despide del Zamora CF y su afición: "Gracias por hacerme sentir el mejor portero del mundo"

Con un sentido texto en redes sociales, Fermín Sobrón se despedía este sábado del Zamora CF y de su afición.

El portero, que tras tres años como rojiblanco emprenderá una nueva etapa en la UD Logroñés, admitía lo difícil que ha sido tomar la decisión de abandonar la capital del Duero, donde tan feliz ha sido. En este sentido, aseguró que una vez concluido el partido en Sabadell “mi único pensamiento era seguir peleando por esta ciudad y este escudo, pero, a veces las cosas no salen como uno espera”.

Así, confirmó que recibió “una llamada de esas que te remueven por dentro” y tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera.

Con todo, quiso agradecer el cariño “desmesurado” de la ciudad “muy por encima de lo que cualquier futbolista merece” e insistió en que fue “recíproco”.

Despedida de Fermín Sobrón / Cedida

Además, no se olvidó de sus entrenadores: David Movilla, Juan Sabas y Óscar Cano, y del entrenador de porteros Javi Melchor, a las directivas que apostaron por él, a sus compañeros de vestuario destacando a Carlos, Dani y Juanan “por enseñarme que el escudo va por delante de cualquier cosa”, además de a trabajadores del club, sin olvidar a su amigo Alberto Mateos, fisioterapeuta fallecido hace dos años.

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Terminó sus palabras dando gracias a Zamora por “hacerme sentir el mejor portero del mundo. Siempre te llevaré en un corazón”.