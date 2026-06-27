La despedida más triste: Fermín Sobrón no continúa en el Zamora CF

Tras las salidas de Kike Márquez y Markel Lozano, llega un tercer adiós que puede que sea uno de los más dolorosos en el Zamora CF.

Aunque llevaba días rumoreándose, este sábado se ha confirmado la marcha de Fermín Sobrón, uno de los jugadores, junto a Carlos Ramos, más queridos y respetados por la afición que se despide de uno de sus grandes líderes.

La relación de Fermín Sobrón y el Zamora CF comenzó en 2019, cuando el meta era el portero del Haro que dejó al club rojiblanco sin ascenso a la extinta Segunda B.

Cuatro años más tarde, en 2023, el cancerbero llegó al Zamora CF de la mano de David Movilla y desde entonces su carisma y actuaciones bajo los palos lo elevaron a la lista de jugadores preferidos por todos.

Sus paradas salvadoras son responsables de muchos de los éxitos logrados por la entidad en los últimos tres años, entre ellos el ascenso a Primera RFEF y también la clasificación para el play-off y es que el riojano ha sido siempre y seguro, convirtiéndose en experto deteniendo penaltis.

Ahora ha decidido poner fin a su etapa con el Zamora CF y acercarse a casa fichando por la UD Logroñés, recién ascendido a la tercera categoría del fútbol español con quien volverá al Ruta de la Plata durante la temporada.

Noticias relacionadas

Tras dar a conocer la noticia y explicar que el meta no aceptó la oferta de renovación, desde el Zamora ha recordado la calidad y liderazgo de Sobrón con un resumen claro: "tres años, dos play off, un ascenso y un zamorano más. Siempre será uno de los nuestros".