Zamora sigue creciendo dentro del pádel de Castilla y León: Éxito en la Liga PádelCyL

El pádel zamorano vive uno de los momentos más brillantes de su historia reciente. El cierre de la Liga Autonómica por Equipos PádelCyL así lo refleja, dejando constancia de la evolución vivida dentro de esta disciplina en la provincia tanto la irrupción fulgurante del AB Club de Pádel-Escuela Adrián Ballesteros, convertido en protagonista absoluto en su primera temporada; como la consolidación, un año más, de Pádel Duero como una de las entidades más potentes de Castilla y León, demostrando contar con un proyecto estable y competitivo.

AB Club de Pádel irrumpe con fuerza

El desenlace de campeonato vivido en Palencia confirmó lo que ya se intuía durante la liga regular: el AB Club de Pádel ha irrumpido con una fuerza poco habitual en el pádel autonómico.

Su equipo de Tercera Categoría firmó un torneo impecable, superando eliminatorias de enorme exigencia hasta proclamarse campeón regional y logrando además el ascenso de categoría. El título les permitirá representar a Castilla y León en el Campeonato de España, que se disputará en Barcelona del 13 al 15 de noviembre, un hito extraordinario para un club debutante.

El conjunto de Cuarta Categoría completó también una actuación sobresaliente, alcanzando un meritorio tercer puesto en su primer año de competición oficial. Un resultado que habla de trabajo, ambición y un futuro prometedor para un proyecto deportivo que ha sabido crecer desde la base, a fuego lento.

La Escuela Adrián Ballesteros sale reforzada como uno de los nuevos referentes del pádel regional, con un modelo competitivo que ha demostrado solvencia, carácter y una capacidad de superación poco común.

Pádel Duero: resultados garantizados

En paralelo, Pádel Duero volvió a situarse entre los mejores equipos de Castilla y León. Su Primera Categoría femenina alcanzó de nuevo la Final Four, un escenario que ya forma parte de la identidad del club.

Las zamoranas cayeron en semifinales ante Pádel Arena —posterior campeón— y terminaron cuartas tras un igualado duelo ante ByeBye León. Una posición que reafirma su condición de equipo estable en la élite autonómica.

Equipo de Primera Categoría de Pádel Duero patrocinado por Caja Rural Zamora. / Cedida

En Cuarta Categoría, Pádel Duero Toyota no pudo repetir la victoria lograda en la fase regular ante Olimpo One, pero su presencia en semifinales confirma el crecimiento competitivo de la estructura del club.

El balance conjunto de resultados de ambas entidades deja una conclusión clara: el pádel zamorano vive un momento de expansión y madurez. n