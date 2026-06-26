Videmala prepara una nueva edición de su Cross Popular: Deporte, naturaleza y convivencia, todo en uno

Videmala volverá a convertirse el próximo mes de agosto en uno de los puntos de encuentro más animados del calendario atlético provincial con la celebración de su XI Cross Popular, una prueba que mantiene intacto su espíritu: deporte para todas las edades, recorridos adaptados y un ambiente de convivencia que ya forma parte de la identidad del municipio.

La jornada está pensada para que nadie quede fuera. Los más pequeños abrirán la mañana con carreras infantiles, mientras que los andarines dispondrán de un itinerario no competitivo que recorre algunos de los parajes más agradables del entorno. Ambas modalidades priorizan la participación y el disfrute del paisaje, reforzando el carácter familiar del Cross Popular de Videmala.

Para quienes buscan un reto mayor, la organización ha diseñado dos recorridos. El Cross Corto, de 5,4 kilómetros, ofrece un trazado accesible y dinámico, ideal para corredores populares o deportistas que quieran probarse sin grandes exigencias. El Cross Largo, de 11,7 kilómetros, plantea un desafío más serio, con un circuito variado que pondrá a prueba la resistencia de los participantes.

Más que una carrera

Más allá del aspecto deportivo, el Cross de Videmala destaca por su ambiente festivo. Como es tradición, el próximo día 22 de agosto, todos los inscritos podrán disfrutar de un guiso típico gratuito, un momento de encuentro que convierte la prueba en una celebración colectiva donde conviven corredores, familias y vecinos.

Desde la organización —la Asociación Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento— subrayan que el evento “es mucho más que una carrera: es una apuesta por el deporte saludable, la promoción del medio rural y la dinamización de nuestros pueblos”. Con once ediciones ya celebradas, la prueba se ha consolidado como una referencia en la zona, uniendo naturaleza, tradición y hospitalidad en un entorno privilegiado.

Para poder participar esta cita deportiva, los interesados pueden realizar su inscsripción a través de la web de SmartChip a los siguientes precios: