El Trofeo Ciudad de Zamora de tenis entra hoy en semifinales

La 55ª edición del Trofeo "Ciudad de Zamora" de tenis, una de las citas deportivas clásicas de las Ferias y Fiestas de San Pedro, prosigue hoy su curso con la disputa de su penúltima jornada. El capítulo destinado a designar los finalistas que pelearán por el título el sábado en la Ciudad Deportiva.

Del calor del estreno a la emoción de los cuartos de final

Con un notable descenso de temperaturas, se espera un día cargado de buen tenis como lo fue también la segunda fecha, a la que se llegó tras un caluroso estreno que tuvo en el Sergio Serrano a uno de sus protagonistas. Y es que, a mayores de ganar en el primer turno, el zamorano se impuso también a última hora de la jornada inaugural ante Héctor Simón por 6-2 y 7-5. Un resultado que puso broche a la apertura del torneo junto a las victorias de Guillermo Frutos sobre Iván Sánchez (6-4 y 6-4); y de Pablo Pose ante Miguel Leal (6-7 y 0-6).

Sergio Serrano se dispone a dar un golpe de revés. / Víctor Garrido

La frenética actividad del Trofeo "Ciudad de Zamora" continuó ayer con una jornada compuesta por trece encuentros. Una serie de enfrentamientos que hicieron las delicias de los asistentes a las pistas de la Ciudad Deportiva y que se abrió con el triunfo obtenido por Ángel Butrago sobre Martín Mayado por 2-6 y 4-6.

Turno para ellas

Para hoy, además de las semifinales en varios cuadros masculinos, el orden de juego da protagonismo al tenis femenino. El turno central contará con los dos duelos que decidirán la final por el título en el cuadro absoluto de mujeres: Verónica Haraha se enfrentará a Henar Cañizares; y Ruth de Vega medirá fuerzas con Lucía Mayo. Dos contiendas cuyo inicio está previsto no antes de las 18.00 horas.