Tenis
El Trofeo Ciudad de Zamora de tenis entra hoy en semifinales
Los cuadros de categorías femeninas toman protagonismo tras una gran segunda jornada
C. J. T.
La 55ª edición del Trofeo "Ciudad de Zamora" de tenis, una de las citas deportivas clásicas de las Ferias y Fiestas de San Pedro, prosigue hoy su curso con la disputa de su penúltima jornada. El capítulo destinado a designar los finalistas que pelearán por el título el sábado en la Ciudad Deportiva.
Del calor del estreno a la emoción de los cuartos de final
Con un notable descenso de temperaturas, se espera un día cargado de buen tenis como lo fue también la segunda fecha, a la que se llegó tras un caluroso estreno que tuvo en el Sergio Serrano a uno de sus protagonistas. Y es que, a mayores de ganar en el primer turno, el zamorano se impuso también a última hora de la jornada inaugural ante Héctor Simón por 6-2 y 7-5. Un resultado que puso broche a la apertura del torneo junto a las victorias de Guillermo Frutos sobre Iván Sánchez (6-4 y 6-4); y de Pablo Pose ante Miguel Leal (6-7 y 0-6).
La frenética actividad del Trofeo "Ciudad de Zamora" continuó ayer con una jornada compuesta por trece encuentros. Una serie de enfrentamientos que hicieron las delicias de los asistentes a las pistas de la Ciudad Deportiva y que se abrió con el triunfo obtenido por Ángel Butrago sobre Martín Mayado por 2-6 y 4-6.
Turno para ellas
Para hoy, además de las semifinales en varios cuadros masculinos, el orden de juego da protagonismo al tenis femenino. El turno central contará con los dos duelos que decidirán la final por el título en el cuadro absoluto de mujeres: Verónica Haraha se enfrentará a Henar Cañizares; y Ruth de Vega medirá fuerzas con Lucía Mayo. Dos contiendas cuyo inicio está previsto no antes de las 18.00 horas.
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Estudiantes de Bermillo de Sayago proponen revitalizar la España Vaciada a través de la sostenibilidad y la transición energética
- Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- El tren de las 17.30 pasa de largo por Zamora y deja tirados a 60 pasajeros
- Una bodega y 7.000 euros, el pago de los exdirectivos por el dinero desviado del coto Calzada de Tera