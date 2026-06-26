Toni Naspler no sigue en el Caja Rural CB Zamora

Toni Naspler no seguirá en el Caja Rural CB Zamora. El club así lo ha confirmado en las redes sociales, despidiendo al base catalán que causa baja de cara a la tercera campaña en LEB Plata.

Naspler (Barcelona 2003) llegó a Zamora por primera vez en septiembre de 2022 y jugó con la camiseta azul durante cuatro temporadas siendo importante en todas ellas. Especialmente, en la campaña que supuso el ascenso del Caja Rural CB Zamora a Primera FEB; un curso en el que se coronó como "rey del pase" de LEB Plata y como mejor triplista de la categoría con un 52,1% de acierto.

El jugador, una pieza importante en los planes de Saulo Hernández durante los últimos años, se encontraba en la terna de jugadores con oferta de renovación. Sin embargo, la sobresaliente campaña del Caja Rural CB Zamora ha atraído la atención de múltiples clubes sobre su roster, en ocasiones con ofertas inrechazables como la que ya provocó la salida de su compañero de posición Josep Peris.

La baja de Naspler supone un contratiempo en la construcción del equipo de cara a la próxima campaña y la pérdida de una de las caras más reconocibles del proyecto junto a hombres como Pauksté o Peris, que abrieron el capítulo de bajas.