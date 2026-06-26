Talento para el nuevo Zamora CF: Llega Alex Hidalgo

Más movimientos en el mercado de fichajes. El Zamora CF suma calidad en su plantilla con la incorporación de Alexander Hidalgo Hernández, conocido futbolísticamente como Álex Hidalgo, centrocampista que llega procedente del Arenas Club de Getxo, rival de los rojiblancos esta pasada campaña.

Nacido en Lasarte-Oria (Guipúzcoa), Álex Hidalgo es un jugador de perfil ofensivo que destaca, en palabras del Zamora CF, por su llegada al área, su calidad técnica y su visión de juego, cualidades que le han permitido consolidarse como una de las piezas importantes del conjunto vizcaíno.

Durante la temporada 2025-26 fue uno de los futbolistas más utilizados por el Arenas Club en su estreno en Primera RFEF, disputando 33 encuentros de liga, 30 de ellos como titular, acumulando más de 2.300 minutos y firmando seis goles y dos asistencias, unos registros que reflejan su peso en el equipo y su capacidad para aportar también en faceta ofensiva.

Trayectoria

Antes de recalar en el Arenas de Getxo, Álex Hidalgo militó en el CD Vitoria, donde fue uno de los jugadores destacados del equipo, logrando el ascenso a Segunda Federación en la campaña 2024/25. Además, se formó en la cantera del CD Numancia, continuando su crecimiento en el fútbol nacional antes de dar el salto a categorías superiores.

Con la incorporación de Álex Hidalgo, el Zamora CF suma “juventud, talento y llegada desde la segunda línea” para reforzar el centro del campo de cara a un curso en el que el objetivo será el ascenso.