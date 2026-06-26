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Samul Albert se queda en el River Zamora a las órdenes de Juanito

El jugador es considerado una pieza importante para sentar las bases del proyecto blanquinegro

Samu Albert, durante un encuentro de la pasada temporada con el River Zamora.

Samu Albert, durante un encuentro de la pasada temporada con el River Zamora. / Cedida

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C. J. T.

El Caja Rural River Zamora ha confirmado este viernes la renovación de Samu Albert de cara a la próxima temporada, en la que disputará de nuevo con los blanquinegros la Segunda División B; esta vez, a las órdenes de Juanito.

El club zamorano apuesta por la continuidad del jugador dado "su carácter competitivo, su ambición y la perseverancia mostrada durante la pasada campaña", cualidades que se antojan importantes de cara al nuevo proyecto del River Zamora con la llegada de Juanito al banquillo.

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Partido River Zamora / Víctor Garrido

Con la idea de mantener una sólida base sobre la que construir un nuevo equipo, Samu Albert es una pieza importante de cara a la próxima temporada, pues es considerado como "un jugador comprometido con el equipo, que aporta intensidad en el día a día y tiene una actitud ejemplar tanto en los entrenamientos como en la competición".

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El jugador se mostró muy satisfecho por la renovación y ya espera el momento de ponerse a las órdenes de Juanito. “Daré todo por este escudo y esta afición. Juntos lucharemos por grandes objetivos. Espero devolver en el campo toda la confianza que habéis puesto en mí”, señaló a través de un comunicado del River Zamora.

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