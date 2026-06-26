Samul Albert se queda en el River Zamora a las órdenes de Juanito

El Caja Rural River Zamora ha confirmado este viernes la renovación de Samu Albert de cara a la próxima temporada, en la que disputará de nuevo con los blanquinegros la Segunda División B; esta vez, a las órdenes de Juanito.

El club zamorano apuesta por la continuidad del jugador dado "su carácter competitivo, su ambición y la perseverancia mostrada durante la pasada campaña", cualidades que se antojan importantes de cara al nuevo proyecto del River Zamora con la llegada de Juanito al banquillo.

Partido River Zamora / Víctor Garrido

Con la idea de mantener una sólida base sobre la que construir un nuevo equipo, Samu Albert es una pieza importante de cara a la próxima temporada, pues es considerado como "un jugador comprometido con el equipo, que aporta intensidad en el día a día y tiene una actitud ejemplar tanto en los entrenamientos como en la competición".

El jugador se mostró muy satisfecho por la renovación y ya espera el momento de ponerse a las órdenes de Juanito. “Daré todo por este escudo y esta afición. Juntos lucharemos por grandes objetivos. Espero devolver en el campo toda la confianza que habéis puesto en mí”, señaló a través de un comunicado del River Zamora.