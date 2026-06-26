Otra renovación en el CD Villaralbo: Nava jugará con el filial la Liga Regional de Aficionados

El CD Villaralbo ha hecho oficial este viernes la renovación de Adrián Nava de cara a la próxima temporada. Un acuerdo entre club y jugador importante, ya que se trata de un futbolista con un papel relevante dentro del vestuario del filial azulón.

El mediocentro lleva varias temporadas formando parte del proyecto villaralbino, lo que le convierte tanto en un pilar importante dentro del equipo. Galones que asume tanto dentro del terreno de juego, mostrando "compromiso, trabajo y constancia", según señaló el club, como fuera.

Con esta renovación, el CD Villaralbo se garantiza la continuidad de una pieza clave de cara al estreno del filial en la Liga Regional de Aficionados. Un jugador del que se espera que siga "aportando equilibrio, experiencia y competitividad al equipo" ante el reto que se abre para el segundo equipo azulón.