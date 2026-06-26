Mía Refoyo, del CD Natación Zamora, en el "Top 10" de la Liga Nacional Benjamín

La nadadora Mía Refoyo, del Club Deportivo Natación Zamora firmó una sobresaliente séptima posición dentro de la Liga Nacional Benjamín que sitúa a la zamorana nacida en el año 2015 como una de las grandes promesas del panorama nacional en su disciplina.

Entre las mejores de España

Refoyo ha realizado una gran temporada y fruto de ella se ha situado en el "Top 10" de la clasificación realizada por la Real Federación Española de Natación a través de los resultados pertenecientes a la Liga Nacional Benjamín que se ha disputado a lo largo del país.

Las claves del éxito

Más allá de la constancia y el entrenamiento diario de Mía Refoyo bajo los colores del CD Natación Zamora, la nadadora zamorana se ha situado entre los mejores de su generación gracias, en gran medida, a dos registros de altísimo mérito: la marca de 6:03.60 que obtuvo en los 400 metros libres durante el mes sede abril; y el tiempo que firmó en los 200 metros estilos al mes siguiente, en mayo, parando el crono en 3:18.81.

Un club con atención por la base

La gran actuación de Mía Refoyo en la Liga Nacional Benjamín no solo sitúa a la zamorana entre las mejores nadadoras españolas nacidas en 2015 y como una promesa en ciernes, también refleja el trabajo realizado por un CD Natación Zamora centrado en la cantera bajo la dirección de Sara Pomar. Una labor que lleva ofreciendo resultados durante ya varias temporadas tanto a nivel individual como colectivo.