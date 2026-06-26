“Una ilusión nos persigue…”: El Zamora CF presenta su campaña de abonados: precios, fechas y tipos del carné

El Zamora CF ha anunciado una de las noticias más esperadas: su campaña de abonados para la temporada 2026/27. En esta ocasión el club ha elegido el lema «Una ilusión nos persigue…”: una invitación a todos los zamoranos y zamoranas a seguir formando parte de un proyecto que continúa creciendo y que afronta un nuevo curso con la máxima ambición y esa no es otra que el ascenso a Segunda División.

Tras una temporada en la que el equipo volvió a sentir el respaldo incondicional de su afición, la entidad rojiblanca quiere que esa ilusión siga llenando el Ruta de la Plata. Por ello, la nueva campaña mantiene ventajas para los abonados de temporadas anteriores, incorpora promociones para facilitar la llegada de nuevos socios y apuesta por seguir ampliando la familia rojiblanca.

PRECIOS DE LOS ABONOS

Nuevos socios

Tribuna Adulto: 245 €

245 € Preferencia Adulto: 210 €

210 € Fondo Adulto: 170 €

170 € Tribuna Joven: 170 €

170 € Preferencia Joven: 150 €

150 € Fondo Joven: 125 €

125 € Infantil: 40 €

Renovación de socios

Tribuna Adulto: 215 €

215 € Preferencia Adulto: 180 €

180 € Fondo Adulto: 140 €

140 € Tribuna Joven: 140 €

140 € Preferencia Joven: 120 €

120 € Fondo Norte Joven: 95 €

95 € Infantil: 25 €

GRADA DE ANIMACIÓN

El Zamora CF vuelve a apostar por la animación con un precio especial para los aficionados de entre 15 y 23 años, que podrán formar parte de la Grada de Animación del Fondo Sur por tan solo 70 euros.

PROMOCIONES Y VENTAJAS

La campaña mantiene las iniciativas que tan buena acogida tuvieron la pasada temporada:

Promoción Empresas 2+1 Caja Rural , con un abono gratuito por cada dos adquiridos (limitado a un carnet por empresa dentro de esta promoción).

, con un abono gratuito por cada dos adquiridos (limitado a un carnet por empresa dentro de esta promoción). Promoción Socios , mediante la cual cualquier abonado que renueve su carnet podrá dar de alta a un nuevo socio al precio de renovación. Esta promoción será exclusivamente para abonos realizados en la tienda oficial y no es compatible con la promoción Empresas 2+1 Caja Rural.

, mediante la cual cualquier abonado que renueve su carnet podrá dar de alta a un nuevo socio al precio de renovación. Esta promoción será exclusivamente para abonos realizados en la tienda oficial y no es compatible con la promoción Empresas 2+1 Caja Rural. Carné Joven Europeo de Castilla y León , con un 20 % de descuento en el abono presentando el DNI.

, con un en el abono presentando el DNI. Descuento especial para Peñas Oficiales en los abonos de adulto y joven, presentando el listado oficial de la peña. La ubicación será determinada por el club.

GALERIA | Ambiente en el Sabadell - Zamora CFD: la afición rojiblanca lo da todo / José Luis Fernández

Asimismo, comentaron que los nuevos abonados deberán presentar el DNI o, en el caso de menores que no dispongan de él, el Libro de Familia, además de facilitar un correo electrónico de contacto.

Por otro lado, los actuales socios podrán reservar su asiento hasta el 25 de julio pero, una vez finalizado ese plazo, los asientos que no hayan sido renovados quedarán liberados para nuevos abonados, sin que ello suponga la pérdida de la antigüedad como socio.

La venta y renovación de abonos podrá realizarse tanto en la tienda oficial del Zamora CF como a través de la página web oficial del Club a partir de esta misma tarde a las 17.00 horas.

En cuanto a los duplicados de abono:

Serán gratuitos en caso de robo, presentando la correspondiente denuncia.

También serán gratuitos en caso de deterioro, entregando el carnet dañado.

En caso de pérdida o cambio de localidad, el coste será de 3 euros.

CARNÉ SIMPATIZANTE

Además, el club mantiene el Carnet Simpatizante, con un precio de 35 euros, que incluye:

10 % de descuento en la tienda oficial del Zamora CF.

Acceso gratuito a un partido de Liga Regular (retirando previamente la entrada en la tienda oficial durante la semana del encuentro).

Prioridad frente a los no socios para adquirir entradas al precio de abonado en partidos de Copa del Rey o Playoff.

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Con todo, el Zamora CF ha hecho un llamamiento a todos los aficionados para renovar su compromiso y anima a quienes todavía no forman parte de la familia zamorana a sumarse a un proyecto que sigue creciendo gracias al apoyo de su gente.