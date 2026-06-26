Eugenio renueva por el Caja Rural Balonmano Zamora: el extremo se queda en casa

El Caja Rural Balonmano Zamora ha anunciado hoy una nueva renovación de cara a la próxima temporada. El club ha informado de la continuidad de Eugenio Cabezas, quien afrontará su tercera temporada con el primer equipo y continuará formando parte del proyecto pistacho en el regreso a la División de Honor Plata.

Un joven valor pistacho

"Eugenio se ha consolidado como uno de los jugadores de la casa que mejor representan la filosofía del Balonmano Zamora. Formado en la cantera del club, se ha ganado un lugar en la plantilla a base de trabajo, sacrificio y una actitud ejemplar, convirtiéndose en un referente para los más jóvenes y en una pieza muy valorada dentro del vestuario", valora la entidad sobre el joven extremo, destacando su "crecimiento constante" y su respuesta ante cada oportunidad de la que ha gozado con los "Guerreros de Viriato".

Apuesta por la base

La renovación de Eugenio es toda una declaración por parte del Balonmano Zamora en su apuesta por la cantera, por los jugadores que conocen el significado de defender la zamarra pistacho y el escudo de un club que une a la provincia. Una renovación que llevará al jugador a debutar en División de Honor Plata, reto que afronta el zamorano con enorme ilusión, según ha indicado la entidad: "es un orgullo enorme seguir vistiendo esta camiseta. El Ángel Nieto es mi casa y este club me ha visto crecer. Estoy muy feliz de poder seguir en el club de mi vida y tengo muchas ganas de competir en Plata."

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Con la renovación de Eugenio Cabezas, el Caja Rural Balonmano Zamora continúa dando forma a una plantilla que combinará juventud, talento y compromiso para afrontar una temporada histórica en la División de Honor Plata. Una categoría para la que ya cuenta con muchas piezas al servicio de Felipe Barrientos.