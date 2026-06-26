España buscar coronarse en Jalisco ante Uruguay

España se mide en la madrugada del viernes al sábado a Uruguay, el primer rival de jerarquía mundialista que saldrá con el cuchillo entre los dientes ante los de Luis de la Fuente. Si los charrúas se juegan su futuro, los españoles pueden sellar el liderato y confirmar su candidatura al título.

Sin cambios

El empate ante Cabo Verde, que llega a la tercera jornada sin perder y con opciones de pasar si gana a Arabia, generó interrogantes en una España en la que sus jugadores franquicia van alcanzando el punto óptimo de juego. Lamine, Rodri, Oyarzabal, Pedri… Todos mejoraron las prestaciones ante Arabia, en un choque en el que los ajustes tácticos de De la Fuente optimizaron el rendimiento del grupo. La solvencia de Porro en el carril derecho, la clarividencia de Olmo entre líneas y la profundidad por fuera de Lamine y Baena evidencian que la campeona de Europa es un equipo diferente con extremos.

Ante Uruguay nada hace pensar que el seleccionador no repita el once que goleó a Arabia, aunque en el staff hay preocupación por proteger a Pedri, advertido de sanción tras ver una amarilla. Esto podría provocar que Fabián o Mikel Merino entrasen en el once junto a Rodri en el doble pivote en el lugar del canario. El otro nombre que se ha baraja es el de Nico Williams, quien aunque ha mejorado físicamente aún no está al cien por cien. Y como España ya está matemáticamente clasificada y solo falta conocer en qué posición lo hará, nada invita a pensar que De la Fuente tome riesgos alineando al del Athletic desde el primer minuto.

Los de Bielsa, muy cuestionado por el ruido que rodea a los charrúas tras sus empates y los desplantes del técnico a Trump y a la FIFA, llegan sin margen de maniobra. Necesitan ganar para asegurar su pase porque un empate podría no meterles entre los mejores terceros (o quizás sí). En cualquier caso, el irregular juego mostrado hasta ahora ante caboverdianos y saudíes no ha despertado el optimismo de unos seguidores, que denuncian la pérdida de la garra, su rasgo identitario.

Durante la semana el seleccionador ha hecho varias probaturas, situando al atlético José María Giménez en la zaga, por Juan Manuel Sanabria, y empujando a Mathías Olivera al lateral izquierdo. También ha colocado a Darwin Núñez en punta de ataque en lugar del ovetense Federico Viñas. Sin embargo, la prensa uruguaya apuesta porque no habrá cambios respecto al once que empató a dos con Cabo Verde en la segunda jornada. Quienes no estarán seguro, y serán ausencias notables, son Guillermo Varela, que se ha ejercitado a menor ritmo que sus compañeros, y Giorgian de Arrascaeta, quien ya ha trabajado con balón, pero no estará disponible hasta un hipotético duelo de dieciseisavos de final.

Sin derrotas ante Uruguay

Uruguay nunca ha derrotado a España en los diez partidos previos entre ambos, con cinco victorias españolas y cinco empates. Dato al que se aferraba Mikel Oyarzabal: «Ojalá se mantenga el dato unos días más, pero es un equipo con garra y sabe competir. Es un rasgo que va unido no solo a Uruguay, sino a todos los equipos de Sudamérica». El realista, autor de dos goles y una asistencia ante los saudíes, concluía advirtiendo: «Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y que no nos saquen de nuestras casillas y nuestro juego».

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Será el primer partido de España en México en este Mundial tras los dos que disputó en Atlanta. La selección regresa 40 años después a Gualajara, lugar de infausto recuerdo por aquella derrota ante Brasil (1-0) el día del gol fantasma de Míchel que no concedió el árbitro australiano Chris Bambridge. Sin embargo, aquel encuentro se jugó en el Estadio Jalisco, mientras que este ante Uruguay se disputará en el Estadio Chivas, un recinto inaugurado en 2010 en el que juega como local el Club Deportivo Guadalajara, más conocido como ‘Chivas’. Además, el calor y la altura son dos enemigos más a los que sumar para este encuentro.