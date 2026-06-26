La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero sube al podio en el Desafío Kids de Medina

La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero está atravesando un buen momento en el que se demuestra la progresión de sus jóvenes valores.

Las mejores noticias llegaban del Triatlón Desafío Kids de Medina del Campo donde varios de los pequeños "tridueros" lograban subir al podio. Marina Campo (08´33") conseguía la medalla de oro en su categoría de benjamín femenino, Enzo Almeida lograba la plata en benjamín masculino y Daniel Nieto se llevaba el bronce en prebenjamín masculino.

Muy destacables también los cuartos puestos de Andrés Sacristán en prebenjamín, y Marco Ferreras en alevín, la quinta plaza de Martín García en alevín y la sexta posición de Pablo Nieto en infantil.

La otra participación de la Escuela dirigida por Alejandro Montalvo se producía en el Triatlón de Menores de Cuéllar donde Pablo Nieto conseguía un excelente quinto puesto en Infantil, Martín García lograba la octava posición en alevín mientras que Daniel Nieto se veía obligado a abandonar en el sector de ciclismo

Desde la dirección de Triatlón Duero, señalan el progreso mostrado por la totalidad de sus deportistas en aspectos que persiguen como señas de identidad como son el respeto, la convivencia y la educación en el deporte.