Dura despedida en el Zamora CF: Markel Lozano no continuará

Dura despedida en el Zamora CF. El club rojiblanco sufre la salida de Markel Lozano, centrocampista bilbaíno que se ha convertido en una pieza muy importante en el equipo durante la pasada temporada, tanto en la etapa de Juan Sabas como después con Óscar Cano.

Desde su llegada a la capital del Duero, Markel mostró cualidades y jerarquía hasta hacerse con un lugar fijo en el once inicial, junto a Carlos Ramos, con quien dominaba el centro del campo.

Prueba de la confianza que en él tenían los entrenadores son los 3.336 minutos disputados entre la Liga, el play-off y la Copa Federación, con un total de tres goles entre todas las competiciones, ganándose también el respeto y cariño de la afición.

Además, tuvo en su testa el ascenso a Segunda División pero su remate ante el Sabadell se fue contra el palo.

El futbolista, cuya renovación era prioritaria dado el buen rendimiento mostrado en los últimos meses, ha firmado por el Mirandés para las dos próximas temporadas tras rechazar la oferta del club del Duero.

No obstante, Markel se volverá a ver las caras con su exequipo ya que el Mirandés y el Zamora CF serán dos de los "gallitos" del Grupo 1 de Priemra RFEF y candidatos al ascenso.

Desde el Zamora CF quisieron agradecer todo el trabajo y esfuerzo mostrado durante estos meses defendiendo la camiseta rojiblanca.