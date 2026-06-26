Comienzan las renovaciones en el Recoletas Zamora: Ana Pérez Relancio continúa de naranja

Después de semanas de despedidas, empiezan las noticias positivas en el seno de la plantilla del Recoletas Zamora en forma de renovaciones de las piezas que han compuesto el último vestuario.

A primera hora de la mañana, el Zamarat anunciaba la continuidad de Ana Pérez Relancio, ala-pívot zaragozana que seguirá a las órdenes de Raúl Pérez en el curso 26-27.

La jugadora se ha convertido esta pasada temporada en una pieza importante para el staff técnico naranja siendo MVP en la jornada 12 y siempre sumando en favor de un equipo que superó las expectativas con las que inició campaña.

Desde el club pusieron en valor su “entrega, compromiso y calidad”, cualidades con los que se ha ganado el afecto de la entidad y la afición y que seguirá poniendo al servicio del equipo.