Baloncesto
Comienzan las renovaciones en el Recoletas Zamora: Ana Pérez Relancio continúa de naranja
La zaragozana ha sido una pieza importante para Raúl Pérez
P. F.
Después de semanas de despedidas, empiezan las noticias positivas en el seno de la plantilla del Recoletas Zamora en forma de renovaciones de las piezas que han compuesto el último vestuario.
A primera hora de la mañana, el Zamarat anunciaba la continuidad de Ana Pérez Relancio, ala-pívot zaragozana que seguirá a las órdenes de Raúl Pérez en el curso 26-27.
La jugadora se ha convertido esta pasada temporada en una pieza importante para el staff técnico naranja siendo MVP en la jornada 12 y siempre sumando en favor de un equipo que superó las expectativas con las que inició campaña.
Desde el club pusieron en valor su “entrega, compromiso y calidad”, cualidades con los que se ha ganado el afecto de la entidad y la afición y que seguirá poniendo al servicio del equipo.
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Estudiantes de Bermillo de Sayago proponen revitalizar la España Vaciada a través de la sostenibilidad y la transición energética
- Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- El tren de las 17.30 pasa de largo por Zamora y deja tirados a 60 pasajeros
- Una bodega y 7.000 euros, el pago de los exdirectivos por el dinero desviado del coto Calzada de Tera