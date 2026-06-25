Zamora, gran protagonista de los Premios de la Federación de Castilla y León que se celebrará este sábado en Laguna de Duero

El balonmano zamorano ha vivido un gran curso, por ello no sorprende que los Premios Federación de Castilla y León de Balonmano 2026 cuente con una amplia representación de jugadores, entidades, patrocinadores y medios de comunicación entre los galardonados. Una lista amplia con figuras de relevancia como Fernando Ruiz o Elba Álvarez que aportarán un sabor muy zamorano a la gala que se celebrará este sábado en Laguna de Duero (Valladolid).

Premios y reconocimientos con color pistacho

Como no podía ser de otra forma, el Balonmano Zamora es uno de los grandes protagonistas de la entrega de premios por parte de la federación regional. La entidad pistacho recibirá en esta ocasión el Trofeo Federación de Castilla y León de Balonmano en el apartado de clubes por el ascenso a División de Honor Plata Masculina conseguido el pasado mes de mayo en O Rosal. Un reconocimiento que no será el único para los "Guerreros de Viriato".

La Federación de Castilla y León también ha tenido a bien reconocer la amplia y exitosa carrera deportiva de Fernando Ruiz, jugador del BM Caja Rural Zamora, que colgó su dorsal número 5 tras devolver a su equipo a la segunda categoría nacional. Fer, toda una institución en el balonmano zamorano dentro y fuera de la pista, ha sido incluido dentro del apartado de "reconocimientos especiales" de la gala junto a Sebastián Elena (BM Ciudad de Salamanca), que también dejará de merodear este curso por lo seis metros.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Otro jugador zamorano que también será reconocido por su excelente temporada 2025-2026 será el infantil Héctor Pérez, jugador del exitoso 12 Frailes BM Zamora que se clasificó de forma brillante para el sector nacional infantil masculino y que tuvo cerca la final del Campeonato de España de clubes en dicha categoría. Pérez será galardonado como mejor deportista infantil masculino, premio al que podría añadir pronto una llamada de la RFEBM.

Por último, y fuera de la pista, el Balonmano Zamora también estará presente en el apartado de medallas e insignias de la XXV Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Balonmano. Dentro del apartado de directivos, Victoriano Gómez del Teso, será condecorado con la medalla de bronce de la federación regional.

Elba y Camino, leyendas de Castilla y León

Ya fuera del club, el otro gran nombre propio es el de Elba Álvarez. La zamorana, actualmente en el Super Amara Bera Bera, recibirá la medalla de plata de la FCYLBM. Todo un honor que compartirá con otro "expistacho", la leyenda vallisoletana Miguel Camino, que puso hace unos días punto y final a su carrera deportiva.

La zamorana Elba Állvarez / RFEBM

Además de todos estos premios, otros seis de los 66 premios de la recaerán en Zamora. Dentro del apartado de Trofeos de la Federación de Castilla y León de Balonmano, en la sección de colaboradores, no podía faltar la presencia de Caja Rural de Zamora, principal patrocinador de la disciplina en su provincia; así como Café Universal o Bar Los Tres Árboles, ambos establecimientos privados muy ligados al Balonmano Zamora durante años, brindando un respaldo por el que también ha sido reconocido Molendum.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, galardonada

Igualmente, en la sección destinada a medios de comunicación, la Federación de Castilla y León de Balonmano ha tenido a bien este curso reconocer el trabajo de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, pendiente siempre del balonmano de base como de la temporada del BM Caja Rural Zamora al que siguió en exclusiva durante la fase de ascenso. Un galardón, este Trofeo Federación de Castilla y León de Balonmano, que también ha recibido Radio Zamora-Cadena SER.