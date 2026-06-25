Fútbol / Primera RFEF
El Zamora CF oficializa la salida de Kike Márquez
El andaluz pone fin a su etapa rojiblanca tras solicitar la rescisión de contrato
Ya es oficial. Kike Márquez no continuará en el Zamora CF la próxima temporada. El jugador abandona la disciplina rojiblanca como se rumoreaba desde hace días, siendo muy probable que durante las próximas horas se anuncie su fichaje por el CD Extremadura.
El jugador andaluz deja atrás un periplo de dos temporadas en Zamora donde fue una de las piezas claves de la plantilla rojiblanca. Máximo goleador y asistente de la última temporada, las cifras de su estancia en las orillas del Duero le avalan como un futbolista diferencia que echará de menos Óscar Cano de cara al siguiente curso.
Márquez y el Zamora CF separan sus caminos tras solicitar el jugador la rescisión del año de contrato que aún le vinculaba al club, una petición a la que los rojiblancos no han puesto impedimentos.
El Zamora CF agradece "su profesionalidad, compromiso y entrega durante estas dos temporadas" en las que Márquez, primer gran fichaje de la "Era Páez", puso ese punto de calidad para llevar a los rojiblancos hasta las más altas cotas en Primera RFEF.
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