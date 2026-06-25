El Vino de Toro arranca el calendario de verano a ritmo de podio

El Vino de Toro Caja Rural ha arrancado el verano manteniendo el ritmo de éxitos mostrado en meses anteriores, sin perder la oportunidad para destacar dentro de las diversas citas del calendario popular y de fondo nacional que marcan el inicio de la época estival.

Destacados a nivel nacional

La actuación más destacada llegó en la "Ponle Freno Valencia", donde Jorge Medina brilló con una tercera posición absoluta en los cinco kilómetros, completando la prueba en 16:15 tras una carrera de enorme intensidad.

La Carrera "Correr sinGLU" dejó también un buen resultado para el club: Jesús Gorosabel firmó una sólida octava plaza en los 10 kilómetros, parando el crono en 42:58.

El protagonismo en pruebas de larga resistencia llegó desde la Backyard Valdetorres de Jarama, donde el ultrafondista Javier Bravo completó 20 vueltas (134 km) en 20 horas, una auténtica demostración de fortaleza y regularidad.

En Toledo, José Luis Martín subió al podio como segundo Máster 60 en la Carrera Pedestre Popular del Polígono, finalizando los 8,5 km en 37:55.

Más resultados de mérito en Castilla y León

También hubo podios dentro de la comunidad para el Vino de Toro Caja Rural. Así, en León, en la Carrera Popular Ribera del Órbigo, Roberto Peral logró otro segundo puesto Máster D (26:39), mientras que Lydia Núñez fue cuarto en categoría sénior.

El club sumó, además, un excelente botín en la Media Maratón de Campaspero con Alejandro Carabias logrando el tercer puesto absoluto (1:16:50) y Ramón García la victoria en Máster F (1:24:06).

Además, en la prueba de 9 kilómetros hubo "pleno" de podios: Juan Sanjosé (1.º Máster D), Domingo Crespo (1.º Máster G) y Jesús Vicario (2.º Máster G). Todo ello sin olvidar las victorias de Roberto Garrido dentro en la categoría Máster C del Cross de San Juan (17:20) en Medina de Rioseco o en Máster 55 de la Carrera Nocturna Cadena SER (26:07).