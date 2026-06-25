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Tresaco vuelve al SD Huesca y Clavería regresa al FC Cartagena

Los exrojiblancos encuentran acomodo en dos clubes que ya disfrutaron de ellos en el pasado

Tresaco y Clavería, junto a Bolo, durante su etapa conjunta en Zamora.

Tresaco y Clavería, junto a Bolo, durante su etapa conjunta en Zamora. / Zamora CF

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C. J. T.

La SD Huesca y el futbolista Rafa Tresaco, exjugador del Zamora CF, alcanzaron este jueves un acuerdo para que el extremo defienda de nuevo la camiseta azulgrana durante las dos próximas temporadas. El extremo regresa así al club del que salió rumbo a Zamora, donde firmó una sobresaliente temporada con seis goles y cuatro asistencias, números que no pudo repetir en la Cultural Leonesa.

Clavería también "vuelve a casa"

Por otra parte, el FC Cartagena anunció, también este jueves, la contratación de otro rojiblanco, el leonés Pablo Clavería. El mediocentro vuelve a formar parte del club blanquinegro, del que ya formó parte entre 2020 y 2022.

Noticias relacionadas y más

Clavería, que salió el pasado mercado de invierno del Zamora CF, probó fortuna durante los últimos meses en la liga griega. Ahora, el leonés regresa a España con ambición de convertirse nuevamente en una pieza importante para los cartageneros.

GALERÍA | 10 imágenes de la temporada del Zamora CF

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Tresaco y Clavería "vuelven a casa"

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