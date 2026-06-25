Fútbol
Tresaco vuelve al SD Huesca y Clavería regresa al FC Cartagena
Los exrojiblancos encuentran acomodo en dos clubes que ya disfrutaron de ellos en el pasado
C. J. T.
La SD Huesca y el futbolista Rafa Tresaco, exjugador del Zamora CF, alcanzaron este jueves un acuerdo para que el extremo defienda de nuevo la camiseta azulgrana durante las dos próximas temporadas. El extremo regresa así al club del que salió rumbo a Zamora, donde firmó una sobresaliente temporada con seis goles y cuatro asistencias, números que no pudo repetir en la Cultural Leonesa.
Clavería también "vuelve a casa"
Por otra parte, el FC Cartagena anunció, también este jueves, la contratación de otro rojiblanco, el leonés Pablo Clavería. El mediocentro vuelve a formar parte del club blanquinegro, del que ya formó parte entre 2020 y 2022.
Clavería, que salió el pasado mercado de invierno del Zamora CF, probó fortuna durante los últimos meses en la liga griega. Ahora, el leonés regresa a España con ambición de convertirse nuevamente en una pieza importante para los cartageneros.
- El calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en Zamora
- Carlos Canelada, de Sanguijuelas del Guadiana: “Nuestra gran oportunidad ha sido tener un pueblo al que hemos podido volver”
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Estudiantes de Bermillo de Sayago proponen revitalizar la España Vaciada a través de la sostenibilidad y la transición energética
- Reducción en las pensiones, enfado y adiós a cobrar el 100 por cien: 'He trabajado 43 años en un hospital público. Me jubilé y se aplica una reducción
- El tren de las 17.30 pasa de largo por Zamora y deja tirados a 60 pasajeros
- Una bodega y 7.000 euros, el pago de los exdirectivos por el dinero desviado del coto Calzada de Tera
- Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de Zamora