Fútbol
La RFEF hace oídos sordos al Zamora CF: Mínimo castigo al CE Sabadell CF por lo ocurrido en el partido decisivo del play-off
El Juez displicinario único desestima el recurso rojiblanco y deja en una mínima sanción económica y cierre parcial los sucesos de Sabadell
La Real Federación Española de Fútbol fue ayer protagonista de la actualidad del Zamora CF por partida doble: primero, dando a conocer la distribución de grupos para la próxima temporada en Primera RFEF; y, segundo, publicando los acuerdos del juez disciplinario con los que castigaba al CE Sabadell CF por la invasión de campo acontecida en el último partido del "play-off" de ascenso ante los rojiblancos, catalogado por muchos como "una encerrona".
La solicitud del Zamora CF
En este último asunto, el Zamora CF fue valiente y presentó el martes 23 un escrito de alegaciones en el que solicitaba la "cautelar urgente y preferente" de la inscripción del CE Sabadell CF en Segunda División; así como un expediente disciplinario al conjunto catalán, la pérdida de dicho partido por 0-3 y, con carácter subsidiario en este apartado, la nulidad del resultado del encuentro.
La solicitud presentada por los rojiblancos contaba con argumentos y pruebas del "contexto de graves irregularidades" que rodeó al encuentro. Un "patrón de hostigamiento y perturbación" centrado en diversos puntos (de la seguridad, a la megafonía o los aspersores) y con antecedentes comprobados (en la eliminatoria anterior frente al Real Madrid Castilla). Sin embargo, pese a solicitar la aplicación del artículo 15 del Código Disciplinario, en relación con el artículo 76 y con agravante de reincidencia del 11, la petición rojiblanca fue respondida, mayoritariamente, con una negativa.
Negativa rotunda, castigo mínimo
Pese a poder contar con el amparo de aplicarse tanto el artículo 28 como el 59 del Código Disciplinario, el Juez Único dejó la queja del Zamora CF en lo mínimo; en una "multa por alteración del orden del encuentro y clausura parcial de las instalaciones deportivas por un encuentro", otra "por omisión de las medidas de seguridad procediendo en atención a las circunstancias la imposición de la sanción de una multa en grado mínimo" y una sanción más "por incumplimiento de los deberes propios de la organización de los partidos de carácter leve, procediendo la imposición de la sanción en su grado máximo concurriendo reiteración en la conducta".
Un resultado que, a ojos de la afición rojiblanca, parece insuficiente, ya que CE Sabadell CF recibe un castigo económico mínimo con una clausura parcial por un único encuentro de la próxima temporada.
Por otra parte, el Juez Único fue tajante a la hora de las solicitudes realizadas pro el Zamora CF en lo tocante el resultado de la eliminatoria y su validez, aplicando la esencia de la resolución del 17 de enero de 2026, con el Burgos CF como implicado, resaltando: "un principio esencial en el Derecho del Deporte: que los encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos".
Puedes leer aquí la resolución completa publicada en la RFEF.
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