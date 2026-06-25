Primer fichaje del Zamora CF 2026-2027: Llega Juanje

El Zamora CF, horas después de decir adiós a Kike Márquez, ha anunciado su primer fichaje de cara a la próxima temporada: Juan Jesús Rodríguez "Juanje".

El futbolista granadino, centrocampista de 25 años que llega procedente de Unionistas de Salamanca, estaba dentro de los candidatos a sumarse a la plantilla rojiblanca que habían sido rumoreados en las últimas semanas.

Un jugador regular y experimentado

Juanje es un mediocentro "de gran recorrido, equilibrio táctico y capacidad para aportar trabajo y consistencia en la zona ancha del campo", según señala el Zamora CF en su presentación, haciendo hincapié también en su "notable regularidad y una importante experiencia en categorías nacionales".

GALERÍA | 10 imágenes de la temporada del Zamora CF / J. L. F. / ZCF

El nuevo futbolista rojiblanco disputó la pasada temporada en Primera Federación con Unionistas de Salamanca, donde fue una pieza importante en el centro del campo del conjunto charro, participando en 36 encuentros y acumulando más de 2.500 minutos de competición. Cifras que evidencian el crecimiento del jugador tras su paso por el Yeclano Deportivo, con el que también fue habitual, o por el Atlético Mancha Real, con el que acumuló más de un centenar de encuentros.

Con su incorporación, el Zamora CF "suma talento, trabajo y experiencia para reforzar el centro del campo de cara a una temporada ilusionante en Primera Federación" y pone un punto dulce al día en que se anunció la marcha de Kike Márquez.