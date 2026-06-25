Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuatro bloques de viviendas se levantarán en la unidad de actuación Santa Eulalia de ZamoraEl adiós de Kike MárquezEl calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en ZamoraSobrevivir a la ola de calor en Zamora cuando trabajas en la calle
instagramlinkedin

Fútbol

Miguel Blanco, nuevo fichaje del CD Villaralbo

El jugador, procedente del CD Becerril, es un mediocentro consolidado en Tercera RFEF

Anuncio del fichaje de Miguel Blanco por CD Villaralbo

Anuncio del fichaje de Miguel Blanco por CD Villaralbo / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C. J. T.

El CD Villaralbo ha anunciado este jueves la incorporación de Miguel Blanco, futbolista que llega procedente del CD Becerril, para reforzar la medular del equipo que dirigirá Pablo Cortés la próxima temporada.

"Miguel es un jugador veterano, contrastado y plenamente consolidado en la categoría, donde acumula una trayectoria de máximo nivel tras disputar más de 300 partidos en Tercera RFEF defendiendo las camisetas de Becerril y Cristo Atlético", destaca el CD Villaralbo, recordando que suma ya más de 50 goles a este nivel competitivo y que sus números reflejan "su regularidad, talento y capacidad para marcar diferencias".

Noticias relacionadas y más

Según apunta el propio CD Villaralbo, "se trata de un futbolista que puede desempeñarse como mediocentro o interior, aportando equilibrio, criterio con balón y buena lectura de juego", sumando tanto en fase ofensiva como defensiva al proyecto que tutelará Cortés. Cualidades que convierten a Blanco en "un perfil de garantías" que se une a un plantel cada vez más definido para la escuadra azulona de la campaña 2026-2027.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents