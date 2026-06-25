Miguel Blanco, nuevo fichaje del CD Villaralbo

El CD Villaralbo ha anunciado este jueves la incorporación de Miguel Blanco, futbolista que llega procedente del CD Becerril, para reforzar la medular del equipo que dirigirá Pablo Cortés la próxima temporada.

"Miguel es un jugador veterano, contrastado y plenamente consolidado en la categoría, donde acumula una trayectoria de máximo nivel tras disputar más de 300 partidos en Tercera RFEF defendiendo las camisetas de Becerril y Cristo Atlético", destaca el CD Villaralbo, recordando que suma ya más de 50 goles a este nivel competitivo y que sus números reflejan "su regularidad, talento y capacidad para marcar diferencias".

Según apunta el propio CD Villaralbo, "se trata de un futbolista que puede desempeñarse como mediocentro o interior, aportando equilibrio, criterio con balón y buena lectura de juego", sumando tanto en fase ofensiva como defensiva al proyecto que tutelará Cortés. Cualidades que convierten a Blanco en "un perfil de garantías" que se une a un plantel cada vez más definido para la escuadra azulona de la campaña 2026-2027.