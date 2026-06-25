Marcelo Bielsa, el Sísifo del fútbol que se debate entre la locura y la obsesión

En la 'mesa de los galanes' del emblemático café de 'El Cairo' estos días se discute más sobre la 'locura' de Bielsa con Uruguay que sobre la apuesta de Scaloni de mantener a Lautaro en lugar de recuperar a Julián Álvarez. Este templo de la ciudad de Rosario, en el que el escritor Roberto Fontanarrosa reunió a figuras de la cultura alrededor de un balón de fútbol, está pendiente de los diferentes vecinos ilustres de su provincia (Santa Fe) que ocupan los banquillos durante el Mundial. Marcelo Bielsa es el de mayor prestigio, hasta el punto de ser inspiración de los otros cinco: Sebastián Beccacece (Ecuador), Gustavo Alfaro (Paraguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos) o Lionel Scaloni (Argentina). Incluso del sexto seleccionador argentino que hay en tierras yankees, Néstor Lorenzo, que dirige a Colombia.

Su lucha contra "la comercialización del fútbol"

Marcelo, al que apodan el 'Loco', es un hombre de convicciones imperturbables. Y participar "en el circo que Infantino y Donald Trump han armado en Estados Unidos" no es algo que le seduzca. "El fútbol era popular porque los pobres estaban felices de jugar con una pelota. Cuando el fútbol se convirtió en un negocio deshonesto, fue entonces cuando las clases adineradas vieron una oportunidad en él, y desde entonces ya no pertenece a los pobres", advirtió en una rueda de prensa volcánica previa. Y fiel a sus principios decidió que Uruguay (que jugó con Arabia y Cabo Verde en Miami) solo pisase suelo estadounidense para jugar los partidos, de ahí que haya concentrado a la selección en la localidad mexicana de Playa del Carmen.

El día que la FIFA hizo las fotografías oficiales a Uruguay Bielsa decidió posar mirando al suelo. Cuando el fotógrafo le pidió una sonrisa mirando a cámara respondió: "No soy un modelo". Es su forma de rebelarse ante esta "comercialización de un fútbol" que ha implantado unas pausas de hidratación que detesta, igual tampoco le gusta el césped "de unos estadios que no están diseñados para jugar al fútbol".

La decisión de quedarse en Playa del Carmen generó polémica por la complicación logística. Y a eso se ha sumado que ni los resultados ni el juego han acompañado a los charrúas, que empataron con Arabia (1-1) y tampoco ganaron a Cabo Verde (2-2). Lo que les obliga a ganar a los de De la Fuente para asegurar su pase. El empate ante Cabo Verde desató críticas feroces contra Bielsa y el desempeño de la selección. El diario uruguayo 'El Observador' tituló: "Uruguay fue la sucursal del infierno", advirtiendo en su crónica del "desmoronamiento de una ilusión falsa". Más ásperas fueron las críticas que llegaron desde Argentina, donde algunos periodistas pasaron de la descalificación al insulto: "Más que loco, idiota con berrinches de chico con remera de Che Guevara".

El Sísifo del fútbol

Marcelo, de 70 años, admitió tras el empate ante los caboverdianos que "el equipo estuvo muy desorganizado. Uruguay es mejor que Cabo Verde, pero hay que demostrarlo". Y posteriormente advirtió que "tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarle. Es un reto gigantesco, pero de ninguna manera creo que no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones". El rosarino se reconoce "responsable de que Uruguay no haya conseguido más que dos puntos". Desde otoño de 2023, cuando se hizo cargo de los charrúas y disparó sus prestaciones con sonadas victorias ante Brasil o Argentina, han cambiado las cosas.

Suerte de Sísifo balompédico, su relación con los futbolistas oscila entre los rendimientos sobresalientes de las primeras temporadas y el deterioro progresivo de la relación con los jugadores por el desgaste que produce su intensidad obsesiva en los jugadores, incluidos los del Athletic. El propio Marcelo se ha definido como "una persona tóxica porque relacionarse conmigo empeora al que se relaciona. Solo veo el error, nunca estoy satisfecho con nada. Esa conducta está basada en el miedo, temo perder mucho más de lo que disfruto ganando. Salvo grandes irresponsables como Cruyff o Menotti, a los entrenadores nos pasa esto. Llevo 40 años así".

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Su singularidad personal y futbolística no ha arraigado en una selección que abanderaba el carácter como rasgo identitario y que ha perdido a futbolistas de enorme jerarquía en los últimos tiempos: Forlán, Suárez, Cavani… Este viernes las hermanas clarisas de Getxo volverán a rezar por Marcelo, más allá de que se enfrente a España. Pero el 'Loco' necesitará algo más que la fe de las monjas.