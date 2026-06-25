Eva Barrios roza el podio en el K-1 corto del Europeo de Maratón

Eva Barrios rozó el podio este jueves en el Europeo de Maratón de piragüismo que se está disputando en Pitesti (Rumanía) al finalizar en cuarta posición la prueba de K-1 en distancia corta, especialidad en la que se perfilaba como una de las claras candidatas a medalla.

La zamorana del Durius Kayak cumplió con los pronósticos y peleó hasta final por pisar un podio que le fue esquivo en los últimos metros, alcanzando la línea de meta apenas siete segundos por detrás de su compatriota Miriam Vega, que se hizo con la medalla de bronce.

DESCENSO IBÉRICO DEL DUERO DE PIRAGÜISMO / Alba Prieto

Barrios se mostró altamente competitiva y se situó en la parte delantera de la regata tras los primeros metros, pero finalmente su tiempo de 16:11.49 no bastó para luchar por la victoria. En esta ocasión, la noruega Anna Sletsjoee y la húngara Csepe fueron tremendamente rápidas y consiguieron abrir una brecha de cara al final de la prueba que resultó insuperable para las embarcaciones españolas.

En la lucha por el triunfo, Sletsjoee se impuso por algo más de dos segundos y medio a Csepe y encabezaron el podio que completó Vega, un paso por delante de una Eva Barrios que volverá a intentar subirse al cajón el próximo domingo en el K-2 sénior femenino que remará junto a Irati Osa.

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