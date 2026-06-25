Balonmano / División de Honor Plata
El Balonmano Caja Rural de Zamora arrancará la liga en casa contra Bada Huesca
El bloque pistacho regresará a División de Honor Plata ante un descendido de la Liga Asobal
El Balonmano Caja Rural de Zamora ya sabe contra quién jugará su primer partido de la próxima temporada, la del regreso a División de Honor Plata. Los zamoranos tendrán que abrir la competición contra uno de los grandes rivales de la liga, Bada Huesca.
Sorteo de la primera jornada
La Real Federación Española de Balonmano ha celebrado este jueves el tradicional sorteo de calendario para la División de Honor Plata en sus dependencias. Un acto en el que se busca generar los emparejamientos de la primera jornada para, después y a través de un modelo informático, dar forma a todas las demás fechas de la competición.
En esta ocasión, la bola del Balonmano Caja Rural Zamora se resistió a salir; lo hizo de las últimas y con varios duelos ya prefijados. Eso llevó a los "Guerreros de Viriato" a ocupar un hueco poco cómodo: el que emparejaba con Bada Huesca.
Un duro adversario, pero con el Ángel Nieto para empujar
Los zamoranos arrancarán el campeonato contra el conjunto oscense, un equipo que llega procedente de la Liga Asobal y en el que militó la pasada campaña el portugués y exjugador pistacho Rafa Paulo. Un oponente de altura para el inicio, si bien el BM Caja Rural Zamora de Felipe Barrientos contará con el factor campo a su favor, ya que la contienda se disputará en el Ángel Nieto.
Comienzo y final de liga
Ese primer partido marcará el inicio de la competición, que tendrá lugar el fin de semana del 13 de septiembre. Fecha en la que dará comienzo una División de Honor Plata que terminará el 2 de mayo con el Balonmano Caja Rural Zamora recibiendo en casa a Fundación Agustinos Alicante, reciente candidato al ascenso y que peleó por dar el salto a Liga Asobal contra BM Nava en el último encuentro de la temporada 2025-2026.
Otras fechas de interés para los "Guerreros de Viriato"
En cuanto al resto de jornadas, cabe destacar que la primera visita del curso para el Balonmano Caja Rural Zamora será a tierras levantinas, midiéndose en la jornada dos (20 de septiembre) al Servigroup Benidorm. Un "clásico" de no hace tantos años que tendrá su reedición esta temporada.
Por lo que respecta al derbi regional con el UBU San Pablo en el que milita el expistacho Jaime, las fechas también están fijadas: el primer envite se jugará en casa de los cidianos en la jornada 6 (15 de octubre); la vuelta, en el Ángel Nieto, tendrá lugar en la jornada 21 (21 de febrero).
Puedes consultar aquí todo el calendario de la División de Honor Plata 2026-2027
Calendario del BM Zamora para la temporada 2026-2027Calendario del BM Zamora para la temporada 2026-2027
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