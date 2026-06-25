Tenis
Arranca el Trofeo de Tenis Ciudad de Zamora 2026: Primeros raquetazos al calor de San Pedro
El 55º "Ciudad de Zamora" arranca con sus once primeros partidos de los cuadros masculinos en la Ciudad Deportiva
C. J. T.
El inmenso calor que se vivió ayer en Zamora no fue óbice alguno para el 55ª edición del Trofeo de Tenis "Ciudad de Zamora", cita clásica en las Ferias y Fiestas de San Pedro que arrancó con la disputa de sus primeros partidos en un programa que se extenderá hasta el próximo sábado con las pistas de la Ciudad Deportiva como escenario.
Una primer contacto con protagonismo masculino
El campeonato se inició con once partidos de una primera jornada en la que hubo varios encuentros de la categoría individual masculina absoluta y de la categoría masculina Sub-14, primeros cuadros de un extenso torneo.
Resultados de la jornada inaugural
El primer resultado registrado fue la cómoda victoria de Rubén Martín sobre César López por un doble 6-0; marcador que abrió un turno inicial con otros dos envites: el triunfo del zamorano Sergio Serrano sobre Neizan Moratinos en dos sets (6-2 y 7-5); y el pase a la siguiente ronda de Mario Rueda al ganar por 7-6 y 6-1 a Rubén Moratinos.
Con las pistas cubiertas a pleno rendimiento, evitando al máximo la incidencia del calor, la jornada se alargó hasta entrada la noche con la disputa de dos turnos más hasta ofrecer un total de once encuentros para empezar. Un despliegue en el que también destacó el 6-4 y 6-0 firmado por David Martínez sobre Rodrigo García.
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