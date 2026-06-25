Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Ayuntamiento de Zamora repite como el más transparente de Castilla y LeónEl calor extremo causa el primer fallecimiento del verano en ZamoraEl gran año del Zamora CF revaloriza a los jugadores: la rumorología se disparaLos pájaros de barro y agua de San Pedro: De "juguete de los pobres" a tradición zamorana
instagramlinkedin

Tenis

Arranca el Trofeo de Tenis Ciudad de Zamora 2026: Primeros raquetazos al calor de San Pedro

El 55º "Ciudad de Zamora" arranca con sus once primeros partidos de los cuadros masculinos en la Ciudad Deportiva

Sergio Serrano se dispone a dar un golpe de revés. | VÍCTOR GARRIDO

Sergio Serrano se dispone a dar un golpe de revés. | VÍCTOR GARRIDO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

C. J. T.

Zamora

El inmenso calor que se vivió ayer en Zamora no fue óbice alguno para el 55ª edición del Trofeo de Tenis "Ciudad de Zamora", cita clásica en las Ferias y Fiestas de San Pedro que arrancó con la disputa de sus primeros partidos en un programa que se extenderá hasta el próximo sábado con las pistas de la Ciudad Deportiva como escenario.

Una primer contacto con protagonismo masculino

El campeonato se inició con once partidos de una primera jornada en la que hubo varios encuentros de la categoría individual masculina absoluta y de la categoría masculina Sub-14, primeros cuadros de un extenso torneo.

Resultados de la jornada inaugural

El primer resultado registrado fue la cómoda victoria de Rubén Martín sobre César López por un doble 6-0; marcador que abrió un turno inicial con otros dos envites: el triunfo del zamorano Sergio Serrano sobre Neizan Moratinos en dos sets (6-2 y 7-5); y el pase a la siguiente ronda de Mario Rueda al ganar por 7-6 y 6-1 a Rubén Moratinos.

Noticias relacionadas y más

Con las pistas cubiertas a pleno rendimiento, evitando al máximo la incidencia del calor, la jornada se alargó hasta entrada la noche con la disputa de dos turnos más hasta ofrecer un total de once encuentros para empezar. Un despliegue en el que también destacó el 6-4 y 6-0 firmado por David Martínez sobre Rodrigo García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents