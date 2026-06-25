El adiós de Kike Márquez: así se despide "El Torero" de la afición del Zamora CF

El adiós de Kike Márquez es ya un hecho. Y, en su salida del Zamora CF, el jugador ha querido publicar en redes sociales una carta de despedida a los seguidores de la entidad; a todos los zamoranos.

Un adiós para todos los zamoranos

Márquez habría el texto con un "Hola Zamoranos", para mostrarse "agradecido por la cercanía" en el trato que ha recibido durante los dos últimos años en el club. Dos años de los que destacó el "Respeto" de la afición, así como el cariño recibido y la felicidad disfrutada.

La tristeza de los rojiblancos que contrasta con la emoción de un estadio de segunda: Jugadores y afición del Zamora CF / José Luis Fernández

El futbolista agradeció la confianza de la familia Páez, recordó la figura de Juan Sabas, destacó el trabajo en las sombras de los trabajadores del club y también agradeció la labor de Óscar Cano y su cuerpo técnico en esta última campaña. Además,, como no podría ser de otra forma, agradeció el viaje vivido como rojiblanco a todos sus compañeros, destacando a Carlos Ramos, quien le transmitió "lo que significa el Zamora CF".

Este es el comunicado completo publicado en las redes sociales de Kike Márquez: