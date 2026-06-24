NBA
Los Thunder seleccionan a Aday Mara y los Knicks a De Larrea para traspasarlo a los Mavericks
Joan Fonollà
Aday Mara ya es una realidad de la NBA. Los Oklahoma City Thunder han seleccionado al pívot español con el pick 12 del Draft de la NBA de 2026. Mara se convierte, de esta manera, en el cuarto jugador español elegido entre los 12 primeros en la historia del Draft. Solo le superan Pau Gasol (pick 3), Ricky Rubio (pick 5) y Fran Vázquez (pick 11).
El gran año de Mara en Michigan le ha valido para subir muchas posiciones en el Draft y despertar el interés de varios equipos, entre ellos los Thunder. De hecho, hace unas semanas se especulaba con que Oklahoma podría subir posiciones en el Draft para hacerse con los servicios del pívot español. Sin embargo, no ha sido necesario.
Aday Mara llega ahora a un equipo en reconstrucción. La eliminación en las Finales del Oeste ante los Spurs dejó en Oklahoma la necesidad de reajustar algunas piezas, especialmente en el juego interior. El flojo papel de Chet Holmgren ante Victor Wembanyama evidenció que los Thunder necesitaban reforzar la pintura. Ahora, Sam Presti confía en Aday Mara para que sea una pieza clave en el camino de Oklahoma hacia su segundo anillo en tres años.
Sorpresa De Larrea
La gran sorpresa en clave española llegó en el tramo final del Draft. Los Los Angeles Lakers seleccionaron a Sergio de Larrea con el pick 25 del Draft de la NBA de 2026.
Sin embargo, los Lakers habían intercambiado esa elección con los New York Knicks, por lo que el jugador del Valencia Basket, en un principio, iba a disputar su primera temporada en la NBA con los vigentes campeones. Una vez acabado el Draft, hubo un giro de guion: los New York Knicks traspasaron a Sergio de Larrea a los Dallas Mavericks a cambio de Koa Peat.
El jugador del Valencia Basket compartirá de esta manera vestuario con Cooper Flagg la próxima temporada, en la que será su debut en la NBA.
El español podría llegar a la NBA como campeón de la Liga Endesa si el Valencia Basket vence este miércoles al Barça en el cuarto partido de los playoffs. En caso de no lograr la victoria, el conjunto taronja tendrá una nueva oportunidad en el Roig Arena.
De Larrea se ha consagrado como uno de los mejores talentos jóvenes españoles y el premio de la NBA llega tras una temporada en la que ha crecido mucho en todos los aspectos. Un camino diferente que lleva a ‘Larry’ a la mejor liga del mundo de la mano de los vigentes campeones de la NBA, los New York Knicks.
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