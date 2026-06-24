Así será la liga del Zamora CF para la temporada 2026-2027: La Federación decide estos dos grupos

Estaba cantado, y así ha sido. La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer este miércoles la composición de los grupos de Primera RFEF para la temporada 2026-2027 y no ha habido sorpresa. El Zamora CF quedará encuadrado en el Grupo 1 con rivales de la zona Oeste del país en una propuesta por todos conocida que había ganado fuerza antes de la decisión alcanzada esta mañana.

Una solución sencilla

La distribución de los 40 equipos de la categoría suele dar mucho que hablar, pero en esta ocasión todo ha sido diferente. Los ascensos a Liga Hypermotion y Primera RFEF, junto con los descensos a Segunda RFEF, dibujaban un mapa bastante fácil de separar por la mitad. Sin necesidad de fórmulas extrañas o ajustes en los ambos grupos. Tanto es así que, días antes de la elección, se daba por hecho que solo había una única propuesta sobre la mesa. La que, finalmente, ha sido elegida y todo el mundo entendía como la alternativa más viable.

GALERÍA | 10 imágenes de la temporada del Zamora CF / J. L. F. / ZCF

Así será el grupo del Zamora CF

Nuevamente, una línea diagonal cruzará el mapa de forma imaginaria para separar los dos grupos, evitando el paso por la Comunidad de Madrid para incluir a los equipos capitalinos en el Grupo 2. Así, el Zamora CF, junto a los otros cuatro equipos de Castilla y León (Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés y Unionistas de Salamanca) continúa un año más encuadrado con Galicia (Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo, UD Ourense y Deportivo Fabril); Asturias (Real Avilés), País Vasco (Barakaldo, Arenas de Getxo, Bilbao Athletic y Real Unión); Extremadura (Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria). Un grupo de rivales al que se unirá, territorialmente, La Rioja con el UD Logroñés.

Por la otra parte del mapa, el Grupo 2 estará compuesto por los equipos andaluces, manchegos, murcianos, valencianos y catalanes junto con los cuatro representantes madrileños y el UD Ibiza.