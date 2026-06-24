Fútbol Sala
Vallejo, primer fichaje del Caja Rural Atlético Benavente de Óscar García Poveda
El jugador, procedente del Valladolid Tierno Galván, anotó 28 goles el pasado curso
J. B.
El Caja Rural Atlético Benavente ha anunciado este miércoles su primer fichaje de cara a la temporada 2026-2027. Se trata de Álvaro Vallejo, joven ala-cierre zurdo de 21 años que se incorpora a la disciplina benaventana procedente del Valladolid Tierno Galván.
Vallejo llega a Benavente tras completar una destacada campaña en el conjunto vallisoletano, con el que debutó el pasado curso en Segunda División B, firmando unos excelentes números: anotó 28 goles. "Su rendimiento, calidad y proyección le han convertido en una de las jóvenes promesas más interesantes del fútbol sala regional", destaca el club blanquiazul.
"Con capacidad para desempeñarse tanto en labores ofensivas como defensivas, Álvaro destaca por su potente pierna izquierda, su intensidad en el juego y su compromiso sobre la pista", apuntan desde el Atlético Benavente de este fichaje que llega "con muchas ganas e ilusión" al bloque de García Poveda.
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