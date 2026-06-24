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El judo zamorano cierra por todo lo alto el curso 2025-2026 con una jornada cargada de premios y diversión

Los mejores de la temporada fueron reconocidos por la delegación antes de una fiesta sin igual

Imagen de la gala de premios de la Delegación Zamorana de Judo

Imagen de la gala de premios de la Delegación Zamorana de Judo / Cedida

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C. J. T.

La Delegación Zamorana de Judo puso punto y final al curso 2025-2026 con una gran jornada deportiva en la que, tras galardonar a los judocas más destacados del curso, ofreció a todos sus deportistas una jornada cargada de diversión y compañerismo.

Entrega de premios

Con el apoyo del Club Judo Morales, la entidad provincial organizó una nueva edición de la Gala del Judo Zamorano que premiaba a todos los judocas que tuvieron algún éxito a lo largo de la temporada. Un acto que contó con la presencia de Vicente Zarza, presidente de la Federación de Castilla y León de Judo, así como de Manuel Martín, alcalde de Monfarracinos y diputado de Obras en Zamora.

Foto de familia de los galardonados por la Delegación de Judo.

Foto de familia de los galardonados por la Delegación de Judo. / Cedida

El acto, que sirvió para reconocer a los medallistas de los Juegos Escolares de Zamora en categorías prebenjamín, benjamín y alevín, también premió a los ganadores del concurso "Por qué me gusta el judo", el equipo participante en las Copas de España y a los medallistas regionales y nacionales de la provincia. Una lista de galardonados en la que sobresalieron Club Judo Morales como mejor club y Elena Bahamonde, como mejor judoca, sin olvidarse de Caja Rural de Zamora por su apoyo a la disciplina.

Jornada vespertina

Tras la gala, llegó la hora de la diversión para todos los premiados y el resto de asistentes. La tarde arrancó con una paella gigante para más de 150 comensales en "La Yagona" y continuó con un partido de fútbol en el campo de Morales del Vino entre deportistas y sus padres que ganaron los primeros por 11-1. Uno de los puntos más divertidos de una sesión vespertina que contó con hinchables y toro mecánico para los más jóvenes.

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La jornada cerró con una merienda-cena informal y una sesión de cine nocturna previa a la acampada sobre el tatami en la que diferentes juegos y actividades aplazaron la hora de dormir durante horas, siendo corta la recuperación antes de la mañana del domingo con la que arrancó el periodo estival.

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