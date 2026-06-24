El judo zamorano cierra por todo lo alto el curso 2025-2026 con una jornada cargada de premios y diversión

La Delegación Zamorana de Judo puso punto y final al curso 2025-2026 con una gran jornada deportiva en la que, tras galardonar a los judocas más destacados del curso, ofreció a todos sus deportistas una jornada cargada de diversión y compañerismo.

Entrega de premios

Con el apoyo del Club Judo Morales, la entidad provincial organizó una nueva edición de la Gala del Judo Zamorano que premiaba a todos los judocas que tuvieron algún éxito a lo largo de la temporada. Un acto que contó con la presencia de Vicente Zarza, presidente de la Federación de Castilla y León de Judo, así como de Manuel Martín, alcalde de Monfarracinos y diputado de Obras en Zamora.

Foto de familia de los galardonados por la Delegación de Judo. / Cedida

El acto, que sirvió para reconocer a los medallistas de los Juegos Escolares de Zamora en categorías prebenjamín, benjamín y alevín, también premió a los ganadores del concurso "Por qué me gusta el judo", el equipo participante en las Copas de España y a los medallistas regionales y nacionales de la provincia. Una lista de galardonados en la que sobresalieron Club Judo Morales como mejor club y Elena Bahamonde, como mejor judoca, sin olvidarse de Caja Rural de Zamora por su apoyo a la disciplina.

Jornada vespertina

Tras la gala, llegó la hora de la diversión para todos los premiados y el resto de asistentes. La tarde arrancó con una paella gigante para más de 150 comensales en "La Yagona" y continuó con un partido de fútbol en el campo de Morales del Vino entre deportistas y sus padres que ganaron los primeros por 11-1. Uno de los puntos más divertidos de una sesión vespertina que contó con hinchables y toro mecánico para los más jóvenes.

La jornada cerró con una merienda-cena informal y una sesión de cine nocturna previa a la acampada sobre el tatami en la que diferentes juegos y actividades aplazaron la hora de dormir durante horas, siendo corta la recuperación antes de la mañana del domingo con la que arrancó el periodo estival.