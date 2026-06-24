Fútbol
Hugo Hernández, otra pieza para el filial del CD Villaralbo
El central disputará su tercera temporada en el club, que le considera importante en su proyecto
C. J. T.
El CD Villaralbo ha cerrado este miércoles la renovación de Hugo Hernández, que continuará formando parte del filial azul de cara a la próxima temporada.
El central disputará su tercera temporada con el club villaralbino, habiéndose erigido en ese tiempo como "una pieza importante dentro del proyecto" del equipo filial, según destaca un CD Villaralbo con el que llegó a debutar la pasada temporada en Tercera RFEF frente al CD Numancia "B" en la jornada 2 de liga.
Hernández, cuya progresión se ha hecho notar en los últimos cursos, es una muestra más de la apuesta "por el talento joven y la continuidad de los jugadores que representan los valores del club" por parte de un CD Villaralbo que sigue dando pasos adelante de cara a una temporada cargada de ilusión tanto para su primer equipo como para su conjunto filial.
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