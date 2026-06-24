El gran año del Zamora CF revaloriza a los jugadores: la rumorología se dispara

"El rey ha muerto, ¡viva el rey!". Tras el fallido intento de asaltar el fútbol profesional, la maquinaria del Zamora CF ya está en marcha con unos responsables que buscan volver a ilusionar a la afición con un equipo de garantías con el que, por fin, llegar a la Segunda División. Esta nueva temporada nadie se esconde y, tras acariciar el ascenso en un año en el que se buscaba la clasificación para la fase, en el curso 26-27 se irá a por todas. La realidad es que desde antes de disputar el play-off, la dirección deportiva ya estaba en negociaciones con futbolistas que encajan en el proyecto e, incluso, hay varios cerrados cuyos nombres se irán dando a conocer en los próximos días.

De forma paralela está el interés por renovar a un grupo importante de futbolistas, tal y como confirmó David Vizcaíno, pero el buen rendimiento de los "guerreros rojiblancos" (y de algunos especialmente) ha hecho que la mayoría de los jugadores se revaloricen y el interés de otros clubes se incremente y suban la apuesta para hacerse con sus servicios.

A nadie se le escapa, y así se admite desde dentro de la dirección del Zamora CF, el deseo de mantener a Carlos Ramos que, por cierto, es el único zamorano en la plantilla, y es todo un símbolo, así como a Fermín Sobrón, Miki Codina, Markel Lozano, Losada, Abde, Kike Márquez... y varios más, pero ahora el reto está en poder conseguirlo y es quede hacerlo se daría continuidad al proyecto que liderará Óscar Cano desde el banquillo. Algunas de estas negociaciones están muy cerca de llegar a buen puerto y el Zamora CF las irán anunciando de forma paulatina a partir de hoy miércoles con el fin de seguir enganchando a una afición que se ha volcado con ellos durante las últimas semanas, pero sí es cierto que otras negociaciones se han enfriado más de lo esperado. El "tira y afloja" continúa y ya se escuchan en los mentideros nombres de clubes rivales lanzados a por los todavía rojiblancos como puede ser el interés del Extremadura por Márquez; del Mirandés y Logroñés por Sobrón, o del Valladolid por Ramos, entre otros, pero todavía todo son rumores. De forma paralela a la rumorología, en las oficinas se trabaja contrarreloj para anunciar lo antes posible la campaña de socios 26-27.

"Hemos prendido la llama de algo bueno"

En la planta noble del Ruta de la Plata se sacan conclusiones positivas sobre lo ocurrido en el último mes alrededor del Zamora CF, más allá del fatídico desenlace que dejó al equipo en Primera RFEF. Los responsables dejaron claro que ahora mismo su deseo es que "la llama que ha prendido en la afición y todo el interés sobre el Zamora, no decaiga". Así lo aseguró el director general del club, Jesús Manibardo, quien insistió en el que "el proyecto va a responder con jugadores para ir a por el objetivo el año que viene. Este año, más allá de cómo se han dado los resultados al final, todo ha crecido. La gente lo sabe, lo valora y es el momento de seguir dando pasos".