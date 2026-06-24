Eva Barrios, Marina Giralda y Marcos Antúnez acuden al Europeo de Maratón de piragüismo

Zamora estará bien representada en el Campeonato de Europa de Piragüismo que se celebra en Pitesti (Rumanía) y que se alargará hasta el domingo con las últimas regatas previstas. La primera en probar suerte en esta cita continental será Eva Barrios que mañana parte como gran favorita en la distancia corta. La zamorana del Durius Kayak comenzará a primera hora de la mañana con las series y ya por la tarde encarará la final de una distancia en la que tiene muchas opciones de lograr medalla. Además, y aunque se había clasificado para el K-1 en distancia larga, los criterios de la RFEP no le permiten doblar, y no será hasta el domingo cuando vuelva a luchar por el podio. En este caso será en K-2 Sénior, en la distancia larga, donde formará tándem con Irati Osa.

Marcos Antúnez. / Cedida

También en embarcación doble, aunque en categoría Júnior, estará Marina Giralda. La joven zamorana, también enrolada en el Durius Kayak, remará el K-2 largo haciendo pareja en esta ocasión con Carmen Sánchez, en lo que será una buena experiencia para la palista que sigue evolucionando y mejorando cada día.

Marina Giralda y Carmen Sánchez. / LOZ

Como tercer representante de la provincia se encuentra Marcos Antúnez, integrante del club de piragüismo Amigos del Remo Zamora. En este caso, el canoista tomará la salida el viernes a las 8:05 horas en la categoría C-1 Sub-23. El recorrido que afrontará estará compuesto por cinco vueltas largas, una vuelta pequeña y cuatro porteos, poniendo a prueba la resistencia y la estrategia de los mejores especialistas europeos.

Desde el Amigos del Remo comentaron que esta convocatoria "supone un reconocimiento al trabajo y la progresión de Antúnez, así como un motivo de orgullo para el club zamorano, que verá cómo uno de sus deportistas compite nuevamente al máximo nivel continental defendiendo los colores de la selección española".