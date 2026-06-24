David Castaño se alza campeón en el campo de golf de Valderrey

David Castaño García fue el gran protagonista del tradicional Torneo del Club de Golf Zamora Valderrey, una competición de gran relevancia para la entidad, ya que el vencedor inscribe su nombre en el cuadro de honor, formando parte de la historia de este emblemático campeonato. Así, Castaño García fue el campeón con 33 puntos, mientras que en Primera categoría (hasta 12,1) se impuso Nicolás González Izquierdo con 40 puntos, seguido de Ignacio Martínez Madrigal con 39 puntos. En cuanto a la Segunda categoría, el primer clasificado resultó ser Juan Castaño García con 49 puntos, seguido de Sonia Sofía del Hierro Arconada, con 44 puntos.

A pesar de las elevadas temperaturas, la prueba registró un rotundo éxito de participación, y en torneo contó con el apoyo de más de 15 empresas colaboradoras que quisieron sumarse a este encuentro. Gracias a su patrocinio, tanto los ganadores como el conjunto de participantes pudieron disfrutar de numerosos regalos, sorteos y detalles que contribuyeron a enriquecer la experiencia.

Entrega de premios

La jornada concluyó en la Casa Club con un cóctel y la tradicional entrega de premios, un momento muy esperado por jugadores, patrocinadores y socios, en el que se reconoció el esfuerzo de los mejores clasificados y se agradeció el respaldo de todas las empresas colaboradoras.

Desde el Club de Golf Zamora Valderrey se valoró de forma muy positiva el desarrollo de esta edición, destacando tanto la elevada participación como el compromiso de patrocinadores y jugadores, factores que consolidan este torneo como una referencia dentro del calendario deportivo de la provincia.