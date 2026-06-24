Tenis
El "Ciudad de Zamora" de tenis regresa por San Pedro
La competición arranca hoy en las pistas de la Ciudad Deportiva y acaba el sábado
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Las pistas de la Ciudad Deportiva de la capital acogen desde hoy y hasta este próximo sábado 27 de junio el tradicional Trofeo de Tenis "Ciudad de Zamora" que se enmarca en las Fiestas y Ferias de San Pedro que se viven estos días en la ciudad. Se trata de uno de los eventos deportivos con más solera que vuelve a contar con la participación de decenas de jugadores en diferentes categorías, desde pequeños hasta mayores. Se espera que todo discurra con normalidad y que las altas temperaturas den tregua.
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