El "Ciudad de Zamora" de tenis regresa por San Pedro

Las pistas de la Ciudad Deportiva de la capital acogen desde hoy y hasta este próximo sábado 27 de junio el tradicional Trofeo de Tenis "Ciudad de Zamora" que se enmarca en las Fiestas y Ferias de San Pedro que se viven estos días en la ciudad. Se trata de uno de los eventos deportivos con más solera que vuelve a contar con la participación de decenas de jugadores en diferentes categorías, desde pequeños hasta mayores. Se espera que todo discurra con normalidad y que las altas temperaturas den tregua.