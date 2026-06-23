Zamora CF 25-26: un equipo para el recuerdo

El Zamora CF terminó la temporada sin poder dar el salto a Segunda División, pero en su camino consiguió algo todavía más importante: generar ilusión en la ciudad, potenciando el vínculo con el rojo y blanco. Todo un logro fruto de un grupo de profesionales que fue capaz de rendir a un altísimo nivel y que, por su esfuerzo, sus condiciones y trayectoria durante la campaña, permanecerá en el recuerdo de la afición.

Un plantel ambicioso

El plantel del Zamora CF era ambicioso desde su creación. El equipo contaba con una columna vertebral clara de jugadores con experiencia en la casa como Fermín, Luismi, Carlos Ramos, Clavería, Kike Márquez y Sancho. Todos cumplieron con su rol, salvo el jugador madrileño que acabó siendo traspasado en invierno. A ellos se sumaron jugadores de mucho potencial para ir a la caza del play-off.

La liga no arrancó bien y eso le costó el puesto a Juan Sabas, quien dejó su cargo en noviembre y fue relevado por un Óscar Cano capaz de ensamblar las piezas para dar forma a un equipo ganador.

Al técnico le tomó dos semanas armar el puzzle y sentar las bases de un Zamora CF en el que Codina y Markel pasaron a ser determinantes. Y, junto a ellos, ganaban peso y minutos Sergi López, Mario o Erik, menos utilizados hasta entonces.

Jugadores del Zamora 25-26 / LOZ

Mercado Invernal

La revolución llegó en el mercado invernal. Rufo, Clavería, Eslava y Monerris salían del equipo para dejar sitio a cuatro fichajes. Cuatro hombres que llegaron al Zamora CF para ser titulares y sumar eso que faltaba para llegar hasta el final.

De ellos, solo Ale Marcelo no pudo cumplir y fue por lesión; la misma mala fortuna con la que contó un Farrell que se perdió el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, tanto Losada como Abde y Moreno ofrecieron un plus al grupo con sus goles, calidad y entrega. Con ellos Cano ganó en alternativas, sin dejar de contar cuando lo necesitó con Loren o Athuman en un grupo que completaban otros futbolistas cuya labor fue más oscura. Futbolistas como Athuman, Pereda, Mani, o Moha, capitales en el día a día de un equipo cuyo curso merece un hueco en la memoria.