Fútbol / Primera RFEF
Zamora CF 25-26: un equipo para el recuerdo
Una treintena de jugadores y dos técnicos dieron forma a la campaña rojiblanca, si bien el reparto de minutos fue irregular entre ellos y alguno no llegó a poder debutar a lo largo del curso
El Zamora CF terminó la temporada sin poder dar el salto a Segunda División, pero en su camino consiguió algo todavía más importante: generar ilusión en la ciudad, potenciando el vínculo con el rojo y blanco. Todo un logro fruto de un grupo de profesionales que fue capaz de rendir a un altísimo nivel y que, por su esfuerzo, sus condiciones y trayectoria durante la campaña, permanecerá en el recuerdo de la afición.
Un plantel ambicioso
El plantel del Zamora CF era ambicioso desde su creación. El equipo contaba con una columna vertebral clara de jugadores con experiencia en la casa como Fermín, Luismi, Carlos Ramos, Clavería, Kike Márquez y Sancho. Todos cumplieron con su rol, salvo el jugador madrileño que acabó siendo traspasado en invierno. A ellos se sumaron jugadores de mucho potencial para ir a la caza del play-off.
La liga no arrancó bien y eso le costó el puesto a Juan Sabas, quien dejó su cargo en noviembre y fue relevado por un Óscar Cano capaz de ensamblar las piezas para dar forma a un equipo ganador.
Al técnico le tomó dos semanas armar el puzzle y sentar las bases de un Zamora CF en el que Codina y Markel pasaron a ser determinantes. Y, junto a ellos, ganaban peso y minutos Sergi López, Mario o Erik, menos utilizados hasta entonces.
Mercado Invernal
La revolución llegó en el mercado invernal. Rufo, Clavería, Eslava y Monerris salían del equipo para dejar sitio a cuatro fichajes. Cuatro hombres que llegaron al Zamora CF para ser titulares y sumar eso que faltaba para llegar hasta el final.
De ellos, solo Ale Marcelo no pudo cumplir y fue por lesión; la misma mala fortuna con la que contó un Farrell que se perdió el tramo decisivo de la temporada. Sin embargo, tanto Losada como Abde y Moreno ofrecieron un plus al grupo con sus goles, calidad y entrega. Con ellos Cano ganó en alternativas, sin dejar de contar cuando lo necesitó con Loren o Athuman en un grupo que completaban otros futbolistas cuya labor fue más oscura. Futbolistas como Athuman, Pereda, Mani, o Moha, capitales en el día a día de un equipo cuyo curso merece un hueco en la memoria.
Uno a uno
JUGADORES
Porteros
Fermín: El meta, indiscutible, fue una pieza clave otro curso más.
Pereda: Apenas contó con minutos, pero nunca dejó de aportar.
Laterales derechos
Sergi López: Arrancó sin tiempo y se ganó un hueco a base de trabajo.
Moreno: Calidad y tablas que dieron un impulso en la recta final.
Laterales izquierdos
Codina: Un pulmón para su equipo, en defensa y en ataque.
Merchán: Peligroso en ataque y sobrio en la línea defensiva.
Centrales
Erik: Determinante en la etapa de Cano, tirando de galones.
Athuman: Fue de más a menos, sumó cuando hizo falta.
Centrocampistas
Markel: Un cerrojo de altura, el eje que une ataque y defensa.
Mario: De menos a más, un jugador con fuerza y talento.
Carlos Ramos: Capitán, brújula y arraigo. Uno de los grandes héroes.
Marcelo: Una lesión el impidió contar con protagonismo.
Extremos izquierdos
Abde: Su capacidad para generar peligro supuso un gran plus.
Farrel: Una lesión le privó de sumar más al equipo este curso.
Extremos derechos
Sancho: Su uno contra uno y valentía aportaron mucho en banda.
Loren: Buscó aprovechar cada minuto con sus regates.
Mediapuntas
Kike Márquez: La gran figura ofensiva del equipo, su parte creativa.
Romero: Apareció poco, contribuyó lo que pudo.
Delanteros
Losada: Todo un goleador que fue
vital en los meses decisivos.
Carbonell: Trabajo y remate, importante en los finales de partido.
Bajas en el mercado de invierno
Rufo Lucero: El argentino, clave el año anterior, se fue al Osasuna «B»
Clavería: Capitán al inicio de curso, no encajó con Cano.
Monerris: Pese a su juventud, contó con minutos y anotó antes de irse.
Eslava: Anotó y repartió goles, pero nunca alcanzó su nivel.
Entrenadores
Juan Sabas: El madrileño fue cesado en la décima jornada con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.
Óscar Cano: El granadino llegó en noviembre y se erigió como el gran arquitecto de un grupo que hizo posible soñar con el ascenso.
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